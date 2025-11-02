Monsterland Halloween Festival . In più di 30mila all’Autodromo . Panieri esulta: "Prova superata"

È un bilancio ampiamente positivo quello tracciato ieri dal sindaco Marco Panieri all’indomani della ‘prima’ imolese del Monsterland Halloween Festival in Autodromo. "È stata una manifestazione riuscita, piena di colori, musica e divertimento", ha sottolineato il primo cittadino, parlando di "evento di grande richiamo che ha portato a Imola oltre 30mila persone (si oscilla tra i 33mila della Questura e i 35mila degli organizzatori, ndr), rappresentando anche una prova organizzativa importante per la nostra città".

In una nota diffusa nella tarda mattinata, il sindaco ha ringraziato "sentitamente tutte le forze dell’ordine per il lavoro congiunto di presidio, prevenzione e intervento, sia all’interno dell’autodromo durante il festival, sia nelle aree circostanti e in città dopo l’evento. Un ringraziamento – ha rimarcato Panieri – va anche all’Ausl e a tutto il sistema sanitario e di soccorso che si è attivato in occasione dell’evento, assicurando assistenza a diverse persone, fortunatamente senza situazioni gravi. Grazie di cuore ai medici, agli operatori, ai volontari e a tutto il personale coinvolto. Il deflusso del pubblico, iniziato nelle prime ore dopo la mezzanotte, si è svolto in modo ordinato e graduale. Ringrazio inoltre la macchina organizzativa del Comune e dei Servizi per la gestione della pulizia, del decoro e della sicurezza urbana, insieme agli street tutor presenti in centro storico".

Il sindaco ha seguito in prima persona tutto lo svolgimento dell’evento: dall’arrivo dei primi partecipanti in Autodromo, nel tardo pomeriggio, al lungo contro-esodo terminato dopo l’alba, gestendo sia durante il Festival che nella giornata di ieri segnalazioni e critiche su volume della musica e situazioni di degrado; ma incassando anche il plauso di tanti imolesi e dei gestori di strutture ricettive e locali, soddisfatti per l’esito di una manifestazione andata avanti fino a ieri sera in centro storico.

"Monsterland è stata una grande festa, un evento di livello internazionale per gli artisti presenti che ha saputo unire generazioni diverse: anche famiglie con bambini nella prima parte della serata, giovani e adulti nel prosieguo – ha concluso il sindaco Panieri –. Un appuntamento che ha messo ancora una volta Imola al centro dell’attenzione nazionale ed europea nella notte di Halloween. Un ringraziamento particolare va all’organizzazione di Unconventional Events e a tutti coloro che hanno partecipato e lavorato per la buona riuscita di questa importante manifestazione".