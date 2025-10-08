L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Imola
CronacaMonsterland, obiettivo 30mila ingressi
8 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Monsterland, obiettivo 30mila ingressi

Prosegue la prevendita dei biglietti per il Monsterland Halloween Festival del 31 ottobre in Autodromo. Dopo la chiusura della prima fase dell’operazione, la previsione realistica degli organizzatori è quella di portare 30mila persone all’Enzo e Dino Ferrari nella notte più spaventosa dell’anno.

La squadra degli artisti è ormai al completo. L’ultimo nome in ordine di tempo a essere stato annunciato è quello di Gabry Ponte, figura amatissima della scena dance italiana. Sul palco principale dell’evento anche Lazza, Anna Pepe, Emis Killa e Kid Yugi. Il festival, prodotto da Unconventional Events, è uno degli appuntamenti musicali più spettacolari e internazionali d’Europa: un gigantesco carnevale dell’intrattenimento.

In totale saranno 12 i palchi allestiti in Autodromo, ciascuno con un’identità musicale distinta. Il tema scelto per l’edizione 2025 è ‘The Psychedelic Circuit’: ogni area dell’impianto – dai paddock ai box – sarà trasformata in un palco a sé, allestito con scenografie immersive e dedicato a un genere musicale differente. Come da tradizione, non mancheranno i palchi circensi, con tendoni che ospiteranno artisti internazionali e spettacoli dal vivo.

Monsterland non è soltanto musica. L’area festival, che si estende su 70mila metri quadrati, offrirà anche giostre, attrazioni adrenaliniche e un horror luna park a tema, oltre a spazi dedicati al cibo, all’intrattenimento e a esperienze per tutti i gusti. In quindici anni di storia, tra Milano prima e Ferrara poi, Monsterland ha ospitato oltre 300mila spettatori da più di 50 nazioni e più di mille artisti.

