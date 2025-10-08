Monsterland, obiettivo 30mila ingressi

Prosegue la prevendita dei biglietti per il Monsterland Halloween Festival del 31 ottobre in Autodromo. Dopo la chiusura della prima fase dell’operazione, la previsione realistica degli organizzatori è quella di portare 30mila persone all’Enzo e Dino Ferrari nella notte più spaventosa dell’anno.

La squadra degli artisti è ormai al completo. L’ultimo nome in ordine di tempo a essere stato annunciato è quello di Gabry Ponte, figura amatissima della scena dance italiana. Sul palco principale dell’evento anche Lazza, Anna Pepe, Emis Killa e Kid Yugi. Il festival, prodotto da Unconventional Events, è uno degli appuntamenti musicali più spettacolari e internazionali d’Europa: un gigantesco carnevale dell’intrattenimento.

In totale saranno 12 i palchi allestiti in Autodromo, ciascuno con un’identità musicale distinta. Il tema scelto per l’edizione 2025 è ‘The Psychedelic Circuit’: ogni area dell’impianto – dai paddock ai box – sarà trasformata in un palco a sé, allestito con scenografie immersive e dedicato a un genere musicale differente. Come da tradizione, non mancheranno i palchi circensi, con tendoni che ospiteranno artisti internazionali e spettacoli dal vivo.

Monsterland non è soltanto musica. L’area festival, che si estende su 70mila metri quadrati, offrirà anche giostre, attrazioni adrenaliniche e un horror luna park a tema, oltre a spazi dedicati al cibo, all’intrattenimento e a esperienze per tutti i gusti. In quindici anni di storia, tra Milano prima e Ferrara poi, Monsterland ha ospitato oltre 300mila spettatori da più di 50 nazioni e più di mille artisti.