Monsterland scalda già i motori. Acque, parco chiuso per la festa

Prende forma, in Autodromo, il villaggio che venerdì sera ospiterà il Monsterland Halloween Festival. In fondo al paddock, accanto alle tensostrutture allestite ormai da giorni per l’evento, è spuntata ora anche una grande ruota panoramica stile Wec-F1. Lavori nella pancia dell’Enzo e Dino Ferrari, dunque, ma anche negli uffici comunali, in vista dello show che richiamerà in riva al Santerno oltre 30mila persone ad assistere alle esibizioni di Fabri Fibra, Lazza, Emis Killa, Anna Pepe, Kid Yugi e Gabry Ponte.

La polizia locale ha emanato ieri un’ordinanza che prevede una serie di modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe, al fine di garantire la sicurezza stradale e l’ordinato svolgimento della manifestazione che inizierà alle 18 e andrà avanti fino alle 5 del mattino. Chiuso, dalle 17 di venerdì alle 7 di sabato, il parco delle Acque minerali. Disposto, negli stessi orari, anche il divieto di transito veicolare, di sosta con rimozione e di transito pedonale, con esclusione dei residenti e dei veicoli autorizzati, nelle seguenti vie: Dante (tra via Rosselli e via Pirandello/via Graziadei); via Rosselli; Galli (solo divieto di transito, sosta consentita ai veicoli autorizzati); Malsicura (tra via Galli e viale dei Colli); Musso; Nuvolari; dei Colli (tra via Musso e via Ascari); Kennedy; Dante (tra piazzale Leonardo e via Pirandello/Graziadei); Pirandello (tra via Boccaccio e viale Dante); Graziadei (tra viale Dante e via Manzoni); Tabanelli (tra via Goldoni e via Graziadei). Chiuse le immissioni di via Tasso e via Goldoni su viale Dante, con doppio senso di marcia consentito ai residenti.

Già da venerdì mattina alle 9, e fino alle 12 di lunedì 3 novembre, soppressione della corsia preferenziale in viale Dante, divieto di sosta con rimozione lato ovest e istituzione del doppio senso di marcia.

In zona stazione, dalle 20 di venerdì alle 7 di sabato divieto di transito e sosta con rimozione lungo le vie Andrea Costa (tra viale Marconi/Galvani e Piazzale Marabini); XXIV Maggio (tra viale Costa e via IV Novembre); IV Novembre (tra via Galvani e viale XXIV Maggio, con doppio senso di marcia per aventi titolo); piazzale Marabini; via Piave; via don Minzoni; via della Senerina (parcheggio ‘ex scalo merci’).

Divieto di sosta con rimozione anche in tutte le aree individuate da Comune e Area Blu per la sosta a pagamento sia in zona stazione, che soprattutto, nei dintorni dell’Autodromo: via Pirandello – area spettacoli viaggianti (P1); parco Aviatori d’Italia (P2); piazzale Vittime Lager Nazisti (P3); via Tiro a Segno, area ‘Il Meleto’ (P4); via Pirandello, complesso Sante Zennaro (P5); via Graziadei, rotatoria Marinai d’Italia (P6); via Tabanelli, parcheggio PalaRuggi (P7); via Guicciardini (P8). Divieto di sosta con rimozione e deroga al divieto di transito, esclusi veicoli autorizzati, anche nel Complesso Osservanza (viale delle Palme), in piazzale Leonardo da Vinci (lato sud-est e nord-ovest, esclusi i veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità) e via Pirandello/via Boccaccio (parcheggio ‘ex frantoio’).

Restano esclusi dai divieti i residenti, limitatamente ai percorsi di accesso e uscita dalle proprie abitazioni, i possessori di titolo autorizzativo per l’accesso all’Autodromo e i veicoli autorizzati. Polizia locale e forze dell’ordine potranno adottare ulteriori provvedimenti di limitazione o modifica della viabilità in caso di necessità.