’Montagnaterapia’ Club alpino in prima linea

Annunciare la ripartenza, per il quarto anno consecutivo, di una collaborazione incentrata sul progetto di ‘Montagnaterapia’ promosso nell’ambito dei programmi terapeutici per il recupero dalle dipendenze. È con questo obiettivo che alcuni rappresentanti della cooperativa sociale ‘Il Sorriso’ incontreranno presidente e soci della sezione imolese del Club alpino italiano venerdì alle 18.30 nella Sala delle Stagioni (via Emilia, 25). La serata avrà il patrocinio del Comune e di Legacoop. E oltre alle rappresentative della comunità ‘Il Sorriso’ e del Cai Imola vedrà la partecipazione del sindaco Marco Panieri e di esponenti del Cai regionale.

Cos’è la ‘Montagnaterapia’? Un’attività che il Club alpino italiano promuove con passione e con spirito di solidarietà sociale e attraverso la quale si fissa un approccio originale nella terapia e riabilitazione, anche socio-educativa, per la prevenzione, cura e riabilitazione di individui portatori di differenti problematiche, patologie o disabilità, attraverso il lavoro sulle dinamiche di gruppo, nell’ambiente culturale e naturale della montagna.

"Rilanciare per il quarto anno questa collaborazione è motivo di grande soddisfazione – commenta il presidente della sezione imolese del Cai, Paolo Mainetti –. E non posso che essere estremamente orgoglioso della partecipazione assicuratami dai nostri volontari impegnati nel progetto. Credo fortemente in questa attività tesa al recupero dalle dipendenze e sono convinto che il contatto con la natura e l’entrare in sintonia con l’ambiente possa in qualche modo alleviare i disagi di chi soffre di patologie e problematiche. Sono anche molto felice di potere contare sul sostegno della nostra Amministrazione comunale e del sindaco Panieri, sempre pronti a prestare massima attenzione alle iniziative di solidarietà sociale".