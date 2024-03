"Montanara dissestata per una disputa legale"

I ritardi nel ripristino del manto stradale di una Montanara mai così dissestata? Colpa di un mix di due fattori: da un lato, una disputa legale sull’appalto del servizio; dall’altro, la mancanza di fondi per i lavori extra-canone. A dirlo è il consigliere comunale e metropolitano della Lega, Simone Carapia, che punta il dito sulle buche aperte, o comunque le cui condizioni sono peggiorate, in seguito agli ultimi giorni di pioggia

"Dopo ogni acquazzone piccolo o grande che sia, le nostre strade presentano vistose buche dovute alla letterale esplosione del pessimo asfalto presente, quasi avessero subito un devastante bombardamento ad opera dell’acqua piovana – protesta l’esponente del Caroccio –. La Montanara dopo gli ultimi giorni di pioggia si è dissestata enormemente con numerose buche, ma il sistema di ripristino opera molto a rilento".

Perché avviene questo? La lettura di Carapia è chiara: "La Città metropolitana ha delegato il servizio a ditte esterne che partono su segnalazione dei sorveglianti locali (dipendenti provinciali), ma il problema pare avere diverse sfaccettature. È in atto una disputa legale sull’appalto del servizio tra corsi e contro ricorsi tra le aziende arrivate prima e seconda. E soprattutto sembra che non ci siano i danari per i lavori extra-canone ovvero sistemare i cartelli divelti, pulire le fossette e altro".

E agli automobilisti restano i problemi di viabilità. "In questi giorni, tanti cittadini hanno protestato mettendo in evidenza le criticità della viabilità della SP610 dettata sopratutto da queste numerose buche – sottolinea Carapia –. Mi auguro si programmino urgentemente gli interventi necessari per normalizzare la situazione nel più breve tempo possibile. Avevamo criticato l’esternalizzazione di un così importante servizio ad aziende private; e queste sono purtroppo le prime conferme. Le imprese private hanno lo scopo di guadagnare e non di garantire la sicurezza e quindi loro intervengono se la situazione è chiara a livello di affidamento e se ci sono le risorse".

Insomma, la questione è tutta politica. "Chi governa la Città metropolitana non ha voluto preservare un patrimonio umano e di professionalità e competenza che continuamente lavorava per migliorare i collegamenti viari – protesta il leghista –. La situazione è critica; e tali dissesti possono procurare sbandamenti e rotture agli automobilisti. Chi governa i nostri territori ha distrutto un sistema efficiente negli anni di professionalità e risolutezza a livello provinciale, e invece di riparare e migliorare il manto stradale prevede autovelox più per la cassa che per altro. Con questo andazzo gestionale – conclude Carapia – le cose potranno solo peggiorare".