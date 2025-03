"Montanara, incubo buche. E il ripristino va a rilento"

Le condizioni delle strade imolesi finiscono di nuovo nel mirino di Simone Carapia, consigliere comunale e metropolitano di Fratelli d’Italia, nonché capogruppo dei meloniani al Circondario.

"Dopo ogni acquazzone piccolo o grande che sia, le nostre strade presentano vistose buche dovute alla letterale esplosione del pessimo asfalto presente, quasi avessero subito un devastante bombardamento ad opera dell’acqua piovana", protesta Carapia. E aggiunge: "La Montanara dopo questi giorni di pioggia si è dissestata enormemente con numerose buche, ma il sistema di ripristino opera molto a rilento. Con la pioggia le buche si aprono di più, ma il problema è che queste c’erano già da diverso tempo e non erano mai state chiuse".

Nella lettura dell’esponente di opposizione, nonché di molti automobilisti che attraversano ogni giorno l’arteria di collegamento tra la città e la Vallata del Santerno, alcuni tratti sono diventati davvero pericolosi.

"Una situazione intollerabile rappresentata dall’inerzia di chi dovrebbe intervenire immediatamente", affonda Carapia. E rilancia: "A questo punto va fatta una seria riflessione, visto che tutte le volte si ripropone lo stesso problema su come vengono eseguiti i lavori, sul materiale che si utilizza e soprattutto se chi interviene ha le giuste competenze per questi tipi di manutenzione e interventi. È impossibile che tutte le volte che piove si ripropongono le stesse criticità, che poi con il passare del tempo si accentuano e rendono la strada provinciale in certi punti impraticabile".

Insomma, la situazione appare realmente critica. E sembra realmente peggiorare dopo ogni precipitazione.

"Posso capire che le imprese private hanno lo scopo di guadagnare, ma almeno facciano bene il loro lavoro, visto che chi Governa il nostro territorio (Lepore e Panieri ) non ha voluto preservare un patrimonio umano e di professionalità e competenza che continuamente lavorava per migliorare i collegamenti viari", è il pensiero di Carapia.

"La verità è che chi governa i nostri territori tiene tanto alla sicurezza che ha distrutto un sistema efficiente negli anni di professionalità e risolutezza a livello provinciale – conclude l’esponente di FdI –. E invece di riparare e migliorare il manto stradale, prevede autovelox più per la cassa che per altro. Per questo deve partire una vera e propria campagna di chiusura buche e non solo interventi a singhiozzo che lasciano il tempo che trovano e nell’insicurezza generale le nostre strade".

e. a.