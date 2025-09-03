Montanara, pattugliamenti per la sicurezza

Polizia locale in prima linea per la sicurezza stradale. L’altro pomeriggio, durante un servizio di pattugliamento finalizzato al controllo dei veicoli in circolazione, gli operatori erano appostati in via Montanara, in direzione Borgo Tossignano, quando, all’altezza di via Casette, hanno notato una Mercedes già nota agli uffici per precedenti infrazioni stradali. Alla vista della pattuglia, il conducente del veicolo, già in precedenza sanzionato per non aver ottemperato all’obbligo di revisione, ha accelerato l’andatura cercando di dileguarsi attraverso le strade di campagna della zona, ma questo non ha scoraggiato gli operatori che hanno seguito il mezzo a distanza per poterlo intercettare e far accostare in sicurezza in una zona dove la circolazione lo consentisse. Il veicolo è stato successivamente fermato e sottoposto a controllo. Le verifiche effettuate dagli agenti hanno fatto emergere gravi violazioni:  il veicolo stava infatti circolando nonostante la sospensione per aver omesso e non ancora effettuato la prescritta revisione ed era inoltre privo di carta di  circolazione. Al termine degli accertamenti, il conducente è stato sanzionato per un totale di oltre 2.100 euro e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni. L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia Locale di Imola nel garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme del codice della strada, con particolare attenzione verso quei conducenti che reiterano comportamenti non conformi alla legge.