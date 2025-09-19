Montecatone accoglie lo sport. Campioni e pazienti insieme per una giornata di rinascita

Una giornata di sport e condivisione, ma anche di speranza. Un’occasione per raccontare storie di resilienza, dimostrare la forza della comunità e sottolineare come lo sport possa essere anche strumento di cura, rinascita e inclusione sociale. Domani l’istituto di Montecatone sarà protagonista di un evento speciale nell’ambito dell’ormai consueto open day della struttura.

La giornata prenderà il via al mattino, alle 10.15, al Palace Sport Center di via Gronchi. Qui, assieme ad alcuni pazienti dell’istituto, scenderanno in campo diversi atleti di padel in carrozzina. Tra loro spicca Giuseppe ‘Pippo’ Galliano, volto noto del movimento paralimpico e referente dell’associazione ‘Para Padel Project’. Galliano, che da mesi sta portando avanti un tour nelle unità spinali di tutta Italia per far conoscere e praticare il padel a chi vive una condizione di disabilità, non poteva mancare a Montecatone, istituto di riferimento nazionale per la riabilitazione delle lesioni midollari.

Il pomeriggio l’open day si sposterà nel parco dell’Istituto, dalle 13 alle 17, con una seconda parte dedicata alle testimonianze di vita e rinascita attraverso lo sport. Oltre a Galliano, prenderanno la parola Davide Cortini e Omar Bortolacelli, due ex pazienti che hanno saputo trasformare le difficoltà in nuove sfide. Cortini, oggi campione della nazionale azzurra di paraciclismo, è reduce dal bronzo conquistato ai mondiali di handbike in Belgio. Bortolacelli, invece, ha fatto dello sport una filosofia di vita: dalle gare di handbike alle maratone, passando per il motociclismo, ha affrontato con coraggio imprese ardite, come la scalata al santuario della Madonna di San Luca di Bologna, nel 2021, grazie a un esoscheletro robotico.

La giornata vedrà anche la presenza di un ospite d’eccezione: Simone Cerasuolo, nuotatore dell’Imolanuoto e fresco campione del mondo nei 50 rana ai mondiali di Singapore. Cerasuolo sarà accompagnato dal presidente Mirko Piancastelli, dall’allenatore Cesare Casella e dai compagni di squadra Michele Busa, Alessandro Pinzuti, Arianna Castiglioni e Alessia Polieri, pronti a portare la loro testimonianza sul valore della passione sportiva e della squadra.

Non mancheranno momenti di socialità e divertimento: tornei di bocce e tennis tavolo, musica dal vivo con il duo composto da Loris Ceroni e Antonella Nuti, oltre a dimostrazioni di pet therapy curate dalle volontarie dell’associazione Chiaramilla, che da anni collaborano con l’Istituto offrendo ai pazienti un sostegno dolce ed efficace attraverso la relazione con gli animali.