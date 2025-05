Montecatone cambia marcia: "Più efficienza e meno sprechi"

Ridurre gli sprechi e ottimizzare i processi, accorciando le attese per i pazienti e aumentando la capacità operativa dell’istituto. Promette bene la collaborazione siglata tra Montecatone e Lef, impresa digitale modello fondata da Confindustria Alto Adriatico e altri partner territoriali. Alla base dell’intesa, che apre alla creazione di un progetto-pilota unico in Italia per ottimizzare i processi assistenziali, c’è l’utilizzo della metodologia Lean, pensata appunto a migliorare efficienza e produttività delle aziende.

Il progetto, che in questa fase interesserà la piattaforma ambulatoriale dell’istituto di riabilitazione imolese, prevede una revisione organizzativa completa. L’obiettivo concordato tra le parti è creare un "sistema sanitario più flessibile – spiegano da Montecatone – e capace di adattarsi rapidamente alle variazioni della domanda assistenziale".

Nel dettaglio, un aspetto centrale dell’intervento riguarda il rafforzamento della collaborazione interprofessionale in istituto tramite la "promozione di una cultura integrata orientata al miglioramento continuo che valorizzi le competenze interne e minimizzi le inefficienze nei flussi di lavoro", spiegano da Montecatone.

La trasformazione include un articolato percorso formativo che, dopo una fase teorica iniziale, prevede un supporto operativo sul campo. Un gruppo selezionato di professionisti di Montecatone, affiancato da esperti, applicherà concretamente le metodologie apprese, generando "miglioramenti tangibili" nei processi ospedalieri. Tra le attività chiave figurano la mappatura dei flussi di lavoro, l’identificazione delle aree critiche, l’adozione di soluzioni personalizzate per ridurre gli sprechi e ottimizzare i processi. L’adozione dell’approccio Lean, secondo le aspettative delle parti renderà l’organizzazione a Montecatone "ancor più efficiente e agile".

Mario Tubertini, commissario straordinario di Montecatone, conferma l’impegno dell’istituto nell’adottare "approcci innovativi per un miglioramento continuo dell’assistenza; questa trasformazione – spiega – rappresenta anche un’opportunità di crescita organizzativa per il futuro".

Il percorso formativo si svolgerà a metà giugno nella sede di Lef a San Vito al Tagliamento (Pordenone) e coinvolgerà diverse figure professionali dell’istituto, in tutto circa una quindicina di persone.

"Questo progetto dimostra la capacità di Lef di essere partner strategico anche per istituzioni di alto profilo che operano nell’assistenza sanitaria", spiega Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e Lef, secondo il quale "vedremo concretamente come la metodologia Lean sarà in grado di supportare l’eccellenza nel comparto sociosanitario, sempre a beneficio dei pazienti".