Montecatone, il dolore si allevia con l’ipnosi

Al Montecatone Rehabilitation Institute è allo studio la fattibilità dell’impiego dell’ipnosi per alleviare il dolore ed offrire sollievo ai pazienti. Un impegno massimo e differenziato tanto quanto quell’operatività quotidiana che il personale in servizio nella struttura sulle colline della città offre in ambito di terapia riabilitativa. Così, nella mirata analisi di ricerca della migliore soluzione di recupero e nella volontà di innalzare la qualità della vita del degente, si prende in considerazione anche l’opportunità di varcare i confini ’meccanicistici’. A maggior ragione alla luce del fatto che la sofferenza è una posta aggiuntiva di stress a quella vissuta a causa di un trauma.

"Il ventaglio di possibilità per chi soffre di dolori neuropatici è davvero ampio – spiega Monika Zackova, direttrice dell’Area Critica e responsabile della Terapia antalgica – e le dimostrazioni pratiche cui ho fatto assistere i miei colleghi fisioterapisti hanno lasciato un’impressione favorevole. Perfino, a tratti, di incredulità". Con tanto di testimonianze concrete. E’ il caso di un trentatreenne tetraplegico che, a seguito della lesione della parte superiore della colonna vertebrale, non era mai riuscito a respirare autonomamente: "Sotto ipnosi lo ha fatto per tre ore di seguito – racconta –. Quando gli ho fatto vedere il filmato stentava a crederci. Ma anche di una paziente affetta da artrite reumatoide, incapace anche solo di passarsi una mano tra i capelli. Ipnotizzata, è riuscita a tenere il braccio alzato ed in tensione davanti a sé per cinque minuti".

La dimostrazione dell’utilità dell’ipnosi viaggia in parallelo con l’introduzione del concetto di ’monoideismo plastico’. Una condizione che si realizza quando una persona si concentra su un’idea così intensamente da trasformarla in una manifestazione fisica verificabile. I risultati paiono strabilianti e sono il frutto di una attività preparatoria particolarmente impegnativa.

"Il medico è in grado di indurre lo stato ipnotico nel paziente quand’è in possesso di un bagaglio di conoscenze abbastanza vasto – continua Zackova –. In ipnosi non si ordina. Ci si esprime per metafore riconducibili all’habitat o ai ricordi di chi è in terapia. Ne verificheremo la fattibilità in termini organizzativi. Il mio auspicio è che possa diventare parte attiva del protocollo di cura".

Ma è da almeno un lustro che i poli di studio e di scienza battono la traccia. Tra questi c’è l’esperienza sviluppata da una equipe di ricercatori delle Università di Pisa e di Siena, del Cnr e del Gift Institute of Integrative Medicine di Pisa. Le conclusioni? Le persone più suscettibili all’ipnosi possono ridurre della metà l’intensità del dolore percepito.

Mattia Grandi