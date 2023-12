Montecatone, radiologia al top . Oltre 14mila esami in tre anni : "Liste d’attesa Ausl più leggere"

Oltre 14mila prestazioni erogate in tre anni per Imola e Bologna. L’attivazione della ‘Radiologia pesante’ a Montecatone (avvenuta nel 2020 con una Tac a 64 strati e una Risonanza magnetica 3T, apparecchiature di ultima generazione affiancate al patrimonio tecnologico preesistente) rappresenta un elemento di presidio diagnostico strategico non soltanto per l’Istituto di riabilitazione, ma anche per la comunità locale e regionale.

Lo si evince dai numeri pubblicati nel bilancio di mandato di Montecatone, un documento ricco di informazioni che ripercorre gli ultimi cinque anni e che rilancia i programmi futuri con particolare accento sulla ricerca, sarà presto disponibile al download sul sito dell’Istituto.

"L’investimento di circa due milioni, comprensivo dell’adeguamento strutturale dei locali è effettivamente plurifunzionale – sottolinea Mario Tubertini, oggi commissario straordinario della struttura di cui è stato direttore generale sino a poche settimane fa –. La Tac contribuisce ad alleggerire le liste d’attesa dell’Azienda Usl di Imola mentre la risonanza magnetica 3T (la cui sensibilità consente di identificare patologie difficilmente o poco individuabili con apparecchi a campo magnetico inferiore, con un vantaggio clinico-diagnostico ben dimostrato in letteratura) migliora le opportunità nell’ambito della ricerca scientifica non solo in sito, ma anche con altri partner come, in questo caso, l’Irccs delle Scienze neurologiche di Bologna".

La curva è in costante aumento: nel 2021 le prestazioni diagnostiche per immagine complessivamente erogate sono state 4.060 di cui 3.436 per Ausl Imola e le restanti 624 per l’Irccs Bellaria.

L’anno successivo, venuta meno anche buona parte delle restrizioni causate dal Covid, si è balzati a 6.419, di cui 5.235 per l’Ausl Imola e 1.184 per Irccs Bellaria.

Numeri che continuano a salire anche nel 2023 (aggiornati a novembre) con una proiezione di 6.800 di cui 5.300 circa imputabili all’Ausl Imola e 1.500 all’istituto bolognese.

Come già accennato, a metà novembre il Consiglio di amministrazione di Montecatone ha nominato Tubertini commissario straordinario per il prossimo biennio, quando è previsto che entri in vigore il nuovo assetto dell’istituto.

"La decisione è stata assunta in ragione dei notevoli risultati conseguiti in questi anni nonostante una contingenza più che sfavorevole – aveva spiegato Gianni Pieroni, presidente del Cda di Montecatone – e per consentire di proseguire e rendere concreto il processo di riassetto istituzionale che dovrebbe, in un paio d’anni, rendere organica e strutturale l’integrazione dell’Istituto con uno degli Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ndr) della Città metropolitana, come indicato dalla Regione".

In questa ottica, Pieroni si dice convinto che "gli obiettivi di migliorare ulteriormente le attività assistenziali e di ricerca e l’esigenza di realizzare un complesso passaggio istituzionale possono essere realizzati al meglio assicurando continuità alla direzione strategica dell’Istituto. In questi due anni – conclude il presidente del Cda di Montecatone –, il commissario straordinario dovrà coniugare e coordinare l’attività gestionale rivolta a strutture e servizi che hanno già saputo esprimere alti livelli di performance nei propri ambiti con le nuove sfide ed i nuovi orizzonti offerti dal previsto processo di integrazione e trasformazione. I prossimi due anni saranno decisivi per le sorti dell’Istituto che punta a consolidare ed esprimere al massimo il suo ruolo di struttura di eccellenza, di riferimento regionale e nazionale".

