Montecatone, residenti in allarme "Troppi furti, vogliamo più controlli"

di Claudia Eleonora Traversa

"Siamo nuovamente nell’occhio del ciclone". La zona di Montecatone si ritrova nel mirino di ladri e malviventi che periodicamente derubano case e attività. La fascia oraria d’azione prediletta dai malviventi sarebbe quella compresa tra le 17.30 e le 21.30. I residenti, comprensibilmente preoccupati, richiedono maggiori controlli e presidi, ma anche la possibilità di confrontarsi con le forze dell’ordine. "Noi fortunatamente non abbiamo subìto alcun furto. La situazione è abbastanza pesante e ricorda episodi analoghi di alcuni anni fa – riferisce Emanuele Mari, titolare della tipografia Scantype che si affaccia al civico 14 di via Montecatone –. La gente è molto preoccupata. Speriamo in un rafforzamento dei controlli ed in una rapida risoluzione del problema".

"La situazione è critica e la preoccupazione indubbiamente c’è – prosegue un altro residente –. Al pian terreno ho l’allarme ed in casa ho delle telecamere di videosorveglianza. Al momento, però, fortunatamente non ho subìto furti. Quando circa dieci anni fa si verificò una situazione analoga ci organizzammo noi tra privati per effettuare ronde e presidiare la zona. Personalmente non considero Imola una città sicura".

Insomma, un clima di apprensione generale riferito anche da altri abitanti della zona che, per precauzione, preferiscono rimanere anonimi. "Purtroppo il problema dei furti si è ripresentato – spiega un residente –. Il fatto che non si tratti di episodi sporadici bensì a cadenza quasi giornaliera mi rende molto preoccupato. Noi chiediamo un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine, maggiori presidi e posti di blocco. I primi furti si sono verificati prima di Natale, ma nelle ultime due settimane la situazione è a dir poco peggiorata. Si presume che ad agire sia sempre la stessa banda scomposta da due o tre persone, tra le quali una donna e che la fascia oraria d’azione sia quella tra le 17.30 e le 21.30. Consiglio vivamente a tutti di munirsi di deterrenti di qualunque tipo per fronteggiare la situazione". Venerdì scorso alle 20, a Casa Guglielmi, si è tenuta una riunione tra residenti a cui hanno partecipato circa una trentina di persone. "Abbiamo ideato delle schede in cui registrare tutti i vari dati relativi alle effrazioni al fine di inquadrare al meglio la situazione e porla al vaglio delle autorità competenti – spiega una dei partecipanti –. Invito caldamente chiunque noti movimenti sospetti o subisca un furto a contattare le forze dell’ordine e a sporgere denuncia".

"Abbiamo raccolto una serie di firme e probabilmente lanceremo una petizione affinché si trovino delle soluzioni – concludono i residenti – Chiediamo maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine nonché la possibilità di dialogare con le stesse".