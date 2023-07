Montericco, parte la raccolta firme "Il quartiere vuole più sicurezza"

Al via ieri sera a Montericco la raccolta firme per chiedere più sicurezza in Pedagna. La petizione, che verrà indirizzata ai vertici locali delle forze dell’ordine, al sindaco Marco Panieri e al prefetto Attilio Visconti, è stata lanciata dopo l’aggressione compiuta da alcuni ragazzini ai danni di un residente della zona che si lamentava per il troppo rumore. La raccolta firme è coordinata dal gruppo Agorà Montericco, che qualche mese fa aveva ottenuto il dietrofront del Comune sul progetto della nuova stazione ecologica nel quartiere più popoloso della città.

"Risulta sempre maggiore – si legge nella petizione – la presenza di gruppi di giovani in zona Montericco-piazza Chair che, nella loro prolungata permanenza, pongono in essere atti diretti al disturbo della quiete pubblica con urla, schiamazzi, ascoltando musica ad alto volume emessa da strumenti che amplificano il normale volume di un cellulare, rincorrendosi fra di loro provocando rumori molesti. Molti giovani giungono in loco con motocicli che emettono rumori assordanti presumibilmente dovuti a manomissioni delle parti meccaniche".

Alla luce di ciò, i residenti invocano provvedimenti sul fronte della sicurezza. "Chiediamo alle autorità competenti un maggiore controllo del territorio della Pedagna e in particolare della zona di Montericco – recita sempre la petizione – intensificando il pattugliamento di volanti nelle ore serali". E ancora: "L’installazione di telecamere di video sorveglianza in particolare fra via Giovanni X e via Zaccherini. E che vengano intensificati i controlli, tramite posti di blocco, su motocili-ciclomotori al fine di accertare l’originalità delle componentistiche meccaniche installate".

Nel frattempo, la questione continua ad agitare le forze politiche di opposizione. E in particolare quelle di centrodestra. "Fermo restando l’ottimo lavoro delle forze dell’ordine, il problema è politico – è l’analisi di Nicolas Vacchi (FdI) –. Il sindaco, che non ha mai nominato un assessore alla Sicurezza, deve preoccuparsi di farlo al più presto, demandando questo compito ad una figura più competente tecnicamente. Intanto cogliamo con favore la raccolta firme organizzata dalla cittadinanza e la partecipazione ‘dal basso’ che dimostrano che il problema è realmente sentito da tutti. Siamo al fianco di questi cittadini preoccupati".