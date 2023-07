Montericco, si muove il Comune "Più controlli e lettera al Prefetto"

di Enrico Agnessi

"Condanniamo il gesto, perché certe cose sono inaccettabili; ma siamo presenti. Vogliamo affrontare il problema trovando i responsabili dell’aggressione e anche andando a cercare le famiglie dei ragazzi, nel caso siano minorenni, perché tocca a loro rispondere dei danni cagionati alle persone". Così il sindaco Marco Panieri a proposito di quanto accaduto qualche sera fa in zona Montericco, dove un uomo è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi dopo aver chiesto loro un po’ di silenzio vista l’ora tarda. Il primo cittadino annuncia più controlli, nonché la volontà di informare la prefettura di quanto accaduto.

"Quello della sicurezza è un tema trasversale – ricorda il sindaco Panieri –. Non si tratta solo di interventi delle forze dell’ordine, ma di monitoraggio della città. Street tutor in centro storico e Pedagna hanno ridotto le situazioni a rischio. Abbiamo portato avanti i pattuglioni della Polizia locale e, proprio dopo l’episodio di qualche sera fa, abbiamo rafforzato il presidio in via Giovanni X. Sono stati identificati una ventina di ragazzi, controllati sei motorini ed è stata fatta una contravvenzione".

Un’attività che, assicura il sindaco Panieri, andrà avanti. "Sarà forte e costante – prosegue il primo cittadino –. In divisa e in borghese, in coordinamento tra varie forze dell’ordine. Abbiamo già attivato due nuove telecamere in via Puccini, e presto farò un’informativa alla Prefettura evidenziando le criticità: vogliamo rafforzare gli accordi già sottoscritti anche per il 2023 e 2024, ottenendo nuova videosorveglianza e potenziando le risorse per valorizzare la sicurezza. Poi vogliamo rafforzare le dotazioni della Polizia locale e mettere in campo iniziative culturali per ridurre la dispersione scolastica".

Nel frattempo, l’opposizione incalza la Giunta sul fronte sicurezza. "Sarebbe il caso di convocare un tavolo dedicato al tema delle baby gang – esorta il leghista Daniele Marchetti –. Le istituzioni devono lanciare un segnale, non possono e non devono voltarsi dall’altra parte. Un confronto con le forze dell’ordine e il prefetto ci pare un primo passo utile, soprattutto se consideriamo che il fenomeno viene denunciato ormai da tempo dai residenti del luogo. Si potrebbero ovviamente attivare e coordinare maggiori controlli della pubblica sicurezza nel quartiere e attivare, ad esempio, gli educatori di strada o di corridoio, in questo ultimo caso in collaborazione con gli istituti scolastici. Se non ci pensano i genitori, le istituzioni devono garantire le azioni necessarie al contrasto di queste devianze. Serve tolleranza zero".

Chiede interventi tempestivi anche Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia). "Guardiamo con preoccupazione agli eventi che si sono verificati in zona Montericco – osserva il capogruppo del partito di Giorgia Meloni in Consiglio comunale –. I residenti del quartiere sono giustamente allarmati. Fermo restando le valide azioni che le forze dell’ordine portano avanti sul territorio quotidianamente, ci preoccupa molto la totale assenza di linea politica in materia di ordine pubblico in città. Il sindaco Panieri dovrebbe fare un esame di coscienza e comprendere come la questione sicurezza richieda un assessorato ad hoc".