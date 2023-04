Montezemolo ‘chiama’ i tifosi "Tutti a Imola per la Ferrari Mi aspetto un circuito pieno"

"Imola costituisce una grande speranza, quella di poter ammirare una Ferrari più competitiva, perché a Maranello approfitteranno di questo mese senza gare e delle successive corse di Baku e Miami per migliorare la SF-23. Quindi invito tutti i tifosi del Cavallino a dare un segnale di ancora maggior affetto e attenzione verso la squadra che sta vivendo un momento molto, molto delicato recandosi al Gran premio". È un appello che fa leva sulla passione per le Rosse, fortissima a queste latitudini, quello lanciato in queste ore, sulle pagine del sito dell’Autodromo di Imola, da Luca Cordero di Montezemolo ai tifosi della Ferrari in vista della gara del 19-21 maggio.

A Maranello, Cordero di Montezemolo è stato prima direttore sportivo (1973-75) conquistando il titolo iridato piloti e costruttori con Niki Lauda (1975); poi presidente dal 1991 al 2014, protagonista insieme a Jean Todt, Ross Brawn e Michael Schumacher di un periodo di successi indimenticabile caratterizzato da sei titoli Mondiali costruttori e cinque titoli piloti tra il 1999 e il 2004.

"Ho ricordi molto belli legati al circuito di Imola – racconta Montezemolo –, in particolare ricordo con grande piacere la vittoria del 2006 di Schumacher dopo un duello memorabile con Fernando Alonso (allora al volante della Renault) che poi è venuto a correre con noi. Fu una gara eccezionale. Ho negli occhi ancora le immagini delle colline colorate di rosso. Dopo le vittorie mi precipitavo dalla mia dimora di Bologna che è poco distante in pista per festeggiare insieme al team. Ricordo con grande affetto le celebrazioni con Michael e sua moglie Corinna".

Per la Ferrari, la gara sul circuito intitolato al fondatore della scuderia e al figlio primogenito rappresenta da sempre un appuntamento speciale. "Imola era un circuito in cui dovevi avere una macchina ai massimi livelli per essere competitivo – ricorda l’ex presidente del Cavallino –. Quando ne avevamo la possibilità, andavamo in pista a testare al Mugello per arrivare prontissimi all’appuntamento di casa".

Come avviene ormai dal 2020, quando cioè è rientrata nel Circus iridato, Imola è anche la vetrina per l’Emilia-Romagna e il made in Italy, che non a caso danno il titolo all’evento del 19-21 maggio. "Parliamo di una regione che è numero uno al mondo in termini automobilistici – sottolinea Montezemolo – perché un territorio dove hanno sede Maserati, Ferrari, Lamborghini, Dallara e Pagani è unico al mondo. Allargando l’orizzonte al made in Italy, come non ricordare le eccellenze nel campo del cibo, della moda? Imola poi sorge in una zona strategica: che si può raggiungere facilmente dal Nord Europa, dal Centro Italia, da Roma, dalla Toscana".

Quanto al tracciato, che tra due giorni spegnerà 70 candeline, "Imola è amata dai piloti perché è un circuito molto impegnativo con caratteristiche uniche e caratterizzato da curve tutte differenti tra loro – conclude Montezemolo –. Mi auguro che possa costituire un fine settimana positivo per gli appassionati, che possano ammirare e sostenere una Ferrari competitiva non solo sul giro secco ma nell’ambito di tutto il gran premio. Sarebbe una cosa meravigliosa: abbinare una Ferrari in grado di vincere nel circuito di casa dopo le delusioni che hanno caratterizzato questo inizio di stagione. Mi aspetto una Imola pienissima".