Monti (Consorzio del Marrone): "Sarà un raccolto abbondante"

A meno di due settimane dal via dell’edizione numero 69 della Sagra del Marrone di Castel del Rio, che monopolizzerà tutte le domeniche di ottobre a partire dal 5 con i suoi 70 anni di vita e tante novità, crescono le aspettative dei castanicoltori. Giuliano Monti, presidente del Consorzio del Marrone di Castel del Rio Igp, qualche settimana fa, aveva anticipato tutta la sua fiducia per questo 2025. "Una stagione perfetta con condizioni meteo ideali per la maturazione dei marroni. Le piante sono piene di ricci, speriamo che tutto prosegua così".

Anche in termini di quantitativi e pezzature? "Sì, è l’albero stesso a fare la prima selezione. Diversi ricci sono già caduti a terra, scartati dal castagno, mentre quelli sui rami stanno ingiallendo come da prassi".

Quando entrerà nel vivo il periodo di caduta e raccolta? "Tra una quindicina di giorni, nella prima decade di ottobre. Non a caso, il disciplinare del Marrone Igp di Castel del Rio fissa al 6 ottobre l’avvio della marcatura dei nostri prodotti con indicazione geografica protetta". Sensazioni sull’andamento del mercato? "Tutto dipenderà, ancora una volta, dal clima. Se le temperature continueranno ad abbassarsi creando la classica atmosfera autunnale, i consumatori saranno più invogliati ad acquistare il prodotto. Prezzi? I più grossi attorno agli 8 euro al chilo poi a scendere".

Indicatori attendibili? "Ce li daranno i primi 300-400 quintali di marroni, circa il 30% del raccolto complessivo, da mangiare subito tra sagre, feste e ricorrenze del periodo. Un termometro che noi chiamiamo ‘la mangiata del marrone fresco’. Lo scorso anno, a causa delle piogge abbondanti di metà ottobre che crearono grattacapi soprattutto in Emilia, il 20% della produzione rimase a terra invenduta".

Poco più di due anni dopo l’alluvione di maggio 2023, che falcidiò centinaia di ettari di castagneti, qual è la situazione delle aree interne? "Circa un 10% sono stati abbandonati, soprattutto quelli più in pendenza e già difficili da lavorare per loro conformazione originaria. La tegola dell’accessibilità compromessa, in quei casi, è stata letale".

Il futuro del comparto? "Il comparto castanicolo andrà avanti perché marroni e castagne hanno una loro collocazione definita sul mercato. Diversi giovani imprenditori si stanno avvicinando ad un settore che dovrà confrontarsi necessariamente con un periodo di cambiamenti".

Ce ne dica uno? "Il reperimento della manodopera per la pulizia dei castagneti e per la raccolta dei marroni è sempre più difficile. L’attività dell’uomo verrà sostituita un po’ alla volta da appositi macchinari che hanno già fatto la loro comparsa negli eventi e nelle fiere di settore".

Mattia Grandi