‘Mordano è Sport’ pronto a stupire: "Allenamenti aperti alle famiglie. Salute e benessere le priorità"

Dal 19 al 28 settembre, Mordano diventerà la capitale dello sport. Merito dell’evento ‘Mordano è Sport’ organizzato dal municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari insieme a tante associazioni del paese. Il modo migliore per mettere sotto la lente d’ingrandimento la positiva triangolazione tra sana pratica sportiva, benessere e salute. Un’intera settimana di allenamenti aperti alla cittadinanza, con prove libere e gratuite su campi e palestre, alla portata di tutte le età e di ogni livello di abilità. Un bel modo per testare nuove discipline e tenersi in forma. Una ricca programmazione impreziosita da tre serate pubbliche di approfondimento con convegni tematici in compagnia di campioni dello sport ed esperti del settore. Si partirà il 22, alle 20.30 alla Cittadella di Bubano, con il focus ‘I muscoli, ma non solo’ per analizzare l’apporto dato agli sportivi da medici specialisti ed operatori tecnici. Ospiti della serata nomi come Massimo Solaroli, Arianna Cimatti, Alberto Cernera, Michela Capra, Domizia Totti e Luca Sona.

Due giorni dopo, alla stessa ora ma nella cornice di Palazzo Liverani, spazio all’incontro ‘Oltre il limite, sport e inclusione’ per analizzare le idee di promozione ed i progetti relativi allo sport per disabili. Voce ai protagonisti con Davide Scazzieri, atleta paralimpico, Claudia Amante, Bianca Sacco, Andrea Grillini e con l’assessore Elisa Conti che ha la delega al welfare per il comune di Mordano. Gran finale il 26 sera in Piazza della Pace con l’incontro dal titolo ‘Sogni, segreti e vita dei campioni’: riflettori puntati sui tanti campioni del territorio come Alfonso Selleri, Lorenzo Bilotti, Paolo Ceroni, Manuel Poletti, Giulia Collet, Beatrice Venturi, Lucio D’Amato, Michela Di Filippo, Rocco Sorgente, Davide Domenichini e Giovanni Savio. Presente anche il sindaco Nicola Tassinari.

"Un progetto partito nell’agosto del 2024 quando, insieme ad alcune associazioni, abbiamo ragionato sulla volontà di realizzare qualcosa per la comunità in grado di evidenziare l’importanza dello sport per la salute fisica e mentale delle persone – racconta l’assessore Conti –. Argomenti come prevenzione, inclusione sociale, socializzazione e benessere sono attuali in una moderna società e veicoli importanti di promozione cari anche alla Regione". Allenamenti aperti, eventi ed esibizioni possibili grazie all’impegno condiviso delle associazioni sportive del posto: "Il vero motore trainante del programma al quale abbiamo aggiunto tre parentesi serali per sentire dalla viva voce degli esperti la propria testimonianza diretta – aggiunge –. A Mordano ci sono tanti campioni dello sport e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Il nostro desiderio è quello di ripetere ogni anno l’appuntamento e organizzare iniziative sempre più importanti". Mattia Grandi