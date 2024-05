Mordano, la conta dei danni: "Quando piove non dormiamo più". Biblioteca verso la riapertura

Sono caduti 70 millimetri d’acqua in mezz’ora, tanta grandine e poi ancora altra acqua. Mercoledì pomeriggio, 365 giorni dopo l’alluvione in Emilia-Romagna, Mordano ha vissuto un’esperienza simile. Nonostante i danni non siano paragonabili a quelli dello scorso anno e gli interventi siano stati immediati, la stanchezza nei volti dei cittadini è presente. "Abbiamo rivissuto un incubo – racconta Annamaria Travaglianti, dopo aver passato la mattinata a pulire la casa – L’acqua è arrivata dalla doccia. Siamo stati fortunati, l’ho tamponata con gli stracci e poi si è ritirata. Però iniziamo a essere stanchi, non è la prima volta che succede. Non dormiamo più ogni volta che piove". Si unisce il compagno Giovanni Fabbri: "Ero a lavorare quando ha cominciato a piovere, sono tornato a casa perché ho capito che sarebbe stato un disastro – dice –. L’anno scorso abbiamo dovuto rifare tutta la cucina, parliamo di 15.000 euro di danni. Non è possibile allagarsi ogni volta che piove". Sembra che l sistema fognario non sia stato in grado di sopportare la quantità d’acqua caduta in breve tempo. Ne è convinta Bruna Soldati, intenta, come tanti altri cittadini, a pulire il vialetto della sua abitazione: "Stiamo assistendo a dei temporali tropicali, è cambiato il clima e le piogge sono più forti – spiega – gli scarichi non reggono, l’acqua esce dai tombini e arriva in casa". Nel tentativo di prevenire danni da un altro acquazzone previsto per il pomeriggio, Bruna ha poi fatto mettere i sacchi davanti al garage: "Cerchiamo di difenderci come possiamo". Non tutti i cittadini hanno avuto problemi con l’acqua. Per alcuni, il colpo di grazia è stata la grandine. Tra questi, Raffaele Saraceni: "Non ci sono stati grossi danni, qui c’è un po’ di sporco, ma si pulisce – dice mentre libera il vialetto di casa dal fango –. Il problema è stata la grandine che mi ha devastato il campo. Non c’è più un fiore o altro e questo mi dispiace".

I danni sembrano comunque tutto sommato conenuti, specie rispetto all’anno scorso. Anche la biblioteca sembra pronta a riaprire. Non c’era stato un crollo di parte del tetto, che in realtà è in buone condizioni. "Siamo già riusciti a ripristinare l’impianto elettrico – racconta il sindaco Nicola Tassinari –, è venuto giù un cornicione interno in gesso, con l’acqua si è un po’ sciolto. Ora ne abbiamo fatto togliere una porzione per poi ricostruirlo. Finito quello, puliamo. Presto (si parla di lunedì, ndr) sarà di nuovo aperta al pubblico".

Francesca Pradelli