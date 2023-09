MORDANO: Un Ulivo Accoglie i Nuovi Alunni a Bubano

Anche quest’anno i primi giorni di scuola a Bubano sono diversi dal solito e all’insegna dell’accoglienza. Tre giorni di musica, balli e laboratori a coinvolgere tutti i 120 bambini della primaria di Bubano, di tutte le classi, allo scopo di creare un ambiente accogliente per i bimbi della classe prima e sviluppare una rete di relazione con i bambini più grandi.

Accoglienza iniziata subito venerdì mattina, il primo giorno di scuola, con i ragazzi ricevuti trionfalmente dai loro insegnanti e quindi tutti a ballare a cantare sulle note del tormentone estivo "Disco Paradise". La giornata è poi proseguita con un laboratorio di lettura per inaugurare la biblioteca, tutto alla presenza del dirigente Gabriele Petrone e del sindaco di Mordano Nicola Tassinari. Nell’occasione i genitori dei ragazzi di quinta hanno donato alla scuola una pianta di ulivo, che è stato piantato nel parco dell’istituto, come segno indelebile del passaggio dei loro figli nella scuola dove hanno trascorso cinque anni ma anche un simbolo di rinascita per una comunità colpita dall’alluvione.

Le giornate dell’accoglienza proseguiranno anche domani, con un laboratorio dedicato all’ecosostenibilità e la possibilità per i ragazzi di cimentarsi come novelli giardinieri nel mettere a dimora nell’orto della scuola 200 piantine donate dall’azienda Martelli, mentre martedì ci sarà un laboratorio in lingua inglese.

l. m.