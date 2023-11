Morgana, un album per i 20 anni: "Release party e nuovo disco"

Vent’anni di Morgana da festeggiare con un nuovo album e un release party nel cuore di Imola. Uscirà il 10 novembre con il titolo di ‘Memorieillusioni’, prodotto da Pms Studio, l’ultima fatica discografica della pop-rock band imolese che meno di un mese fa ha tagliato un traguardo speciale in termini di longevità artistica.

"Ci siamo voluti fare un regalo speciale – spiega Marco ‘Pablo’ Poli, voce del sodalizio –. Il disco, realizzato finalmente su supporto fisico, contiene 9 tracce tra i singoli usciti in digitale per l’etichetta Pms Studio dal 2019 in poi e 4 inediti. Il tutto anticipato, la scorsa estate, dalla rotazione del brano ‘Lacrime amare’ e in parallelo dall’imminente diffusione della hit ‘Cosa resta di me?’".

Canzoni che attingono dalle pagine di un vissuto capace di emozionare: "Sono storie che, in qualche modo, ci hanno toccato ed emozionato. Istanti di vita che ci stanno a cuore – continua –. ‘Cosa resta di me?’, brano energico e rock, è stato scritto dopo un mio periodo buio. Un lavoro che ci rappresenta molto".

Il titolo dell’album, poi, è una perfetta sintesi della direzione imboccata dai Morgana: "Le memorie immortalano quanto fatto fino ad oggi mentre le illusioni incarnano le speranze e i sogni di domani – sottolinea Poli che condivide il lungo viaggio con Michele D’Alessandro (chitarra), Marco Mirri (basso) e Giuseppe Capriati (batteria) –. Il carillon in copertina? Un luogo sicuro, e connesso alla musica, in cui custodire le gioie più preziose come le nostre canzoni".

E per celebrare l’evento ecco il release party, con tanto di esibizione live dei Morgana, dalle ore 21.30 del 10 novembre alla Galleria N.8 di Vicolo Troni. Opening act di Morena Vasile e after show con Dj Rez.

Ma sul fronte musicale le novità in casa Imola non sono finite.

Il 18 novembre, alle 21 al teatro Stignani, riflettori puntati sullo spettacolo ‘Queen. A rendez-vous at the opera Symphonic Rock’. La magia degli immortali capolavori della band capitanata dal compianto Freddie Mercury riarrangiati e reinterpretati ad arte. La classicità di un’orchestra sinfonica per creare l’alchimia perfetta tra musica rock e sinfonica. Spazio all’orchestra Sursum Corda, diretta da Barbara Manfredini, composta da 35 elementi insieme alla Queen Rocks All Stars Band formata da Alessio Terrinoni (pianoforte), Massimo Rotondo (chitarra), Mirko Testoni (basso) e Mario Manfredini (batteria). Tre cantanti sul palco, Alessandro Stucchi, Claud Stonepauls, Ricky McCallister, il soprano Lucilla Falcone e un coro di 8 voci (prevendita aperta sul circuito LiveTicket). Con la super ugola d’oro imolese Giada Maragno, in arte Jade, come special guest per l’esecuzione di un paio di pezzi del repertorio della formazione inglese: "Un bell’antipasto prima della mia partenza per il tour in Francia di 30 date (12 gennaio, ndr) con lo show ‘500 Voix pour Queen. La tournee des 500 choristes’ – anticipa la Maragno –. Sarà la mia prima volta sul palco dello Stignani dove ho fatto solo un videoclip in passato. Una grande emozione esibirmi a casa mia".