Morta Francesca Negrini: "Una fiera staffetta partigiana"

Imola, 19 febbraio 2024 – “Con la bici portava documenti e volantini. Naturalmente c’era sempre la paura di essere scoperta ma era tanto fiera di poter dare anche lei un aiuto alla Resistenza". Patrizia Grandi ricorda la mamma, Francesca Negrini, nata il 15 settembre 1926 a Imola ma che ha sempre vissuto a Sesto Imolese, quando era una staffetta della Brigata Sap Imola, un impegno per il quale le è stato riconosciuto il titolo di ’benemerita’. Francesca se n’è andata il 13 febbraio, al funerale ha partecipato anche il sindaco di Imola, Marco Panieri.

"Aveva collaborato con i partigiani negli ultimi anni della guerra ed era tanto orgogliosa quando raccontava di quei tempi – racconta Patrizia –. Per quello che poteva e riusciva aveva voluto anche lei dare una mano ai partigiani. Ma la nostra è una famiglia che ha una tradizione di partecipazione alla lotta partigiana: il fratello di mamma, Tristano, militò nel battaglione Pianura della brigata Sap Imola (riconosciuto partigiano con il grado di sergente maggiore dal 30 giugno 1944 al 14 aprile 1945, ndr ). E poi mio babbo, Novello, entrò con il fratello Alfonso nel movimento partigiano, militò nel distretto imolese della settima brigata Gap Gianni Garibaldi. Fu gravemente ferito in uno scontro con i tedeschi il 28 settembre 1944. Nonostante fosse ancora ingessato prese parte all’occupazione della Rocca nel corso della liberazione di Imola. Insomma c’è proprio una storia che legava, e lega, tutti noi. La mamma e il babbo però si erano conosciuti prima di quel periodo perché abitavano vicini".

Patrizia racconta che i suoi genitori hanno iniziato a frequentarsi assiduamente alla fine della guerra "anche perché il babbo prima era in clandestinità in quanto partigiano" e si sono sposati nel 1950. "Mio babbo è poi stato a lungo in ospedale a causa della ferita riportata – prosegue Patrizia –. È stato parecchio tempo ricoverato anche a Bologna e la mamma mi raccontava che faceva piccoli lavori in giro per guadagnare qualche soldo e pagarsi il biglietto della corriera e stare con lui".