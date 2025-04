Imola, addio a Virginia Manaresi. La città piange la partigiana Gina

Imola (Bologna), 7 aprile 2025 – Imola piange la partigiana Gina. Virginia Manaresi, deportata politica, fondatrice della sezione imolese dell’Udi (Unione donne in Italia), presidente dell'Aned (Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti) di Imola e testimone diretta della Resistenza, è morta oggi all'età di 100 anni. Nata a Imola il 26 novembre 1924 (nei mesi scorsi venne festeggiata a Castel del Rio e le venne consegnata la medaglia dei centenari), cresciuta in una famiglia antifascista, si impegnò sin da giovanissima nella lotta contro il regime. Fu staffetta partigiana, protagonista delle reti clandestine, arrestata, deportata nel campo di concentramento di Bolzano, dove resistette. Nonostante le difficoltà e insieme ad altri prigionieri, riuscì a fuggire e dopo la fuga nel 1945 tornò a Imola e continuò a testimoniare per tutta la vita i valori della libertà, della giustizia, della memoria storica. Per decenni è stata un riferimento per il mondo antifascista, per l’impegno politico e sociale delle donne, per la coscienza democratica della città. Il sindaco Marco Panieri e tutta l’amministrazione comunale esprimono, in una nota, “profondo cordoglio e si stringono alla famiglia, alla figlia Cinzia, all’Aned, all’Anpi, al mondo della Memoria civile e democratica. La scomparsa di Gina – aggiunge il primo cittadino – ci tocca profondamente. La sua vita è stata un esempio di coraggio, coerenza e responsabilità. Una testimone diretta degli orrori del fascismo e della lotta per riaffermare un ideale di libertà. La sua voce, la sua presenza, la sua testimonianza continueranno a guidarci nel compito quotidiano di difendere i valori democratici e trasmetterli alle nuove generazioni”.