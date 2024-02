Morti bianche, la mobilitazione: "Grave errore parlare di fatalità"

Buona adesione allo sciopero proclamato ieri nel circondario dalle categorie dei metalmeccanici e degli edili di Cgil e Uil, con presidio in zona Ca’ Bianca a Castel San Pietro. Obiettivo della mobilitazione, dire ‘basta’ alle morti sul lavoro dopo il crollo all’interno di un cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze, che ha provocato la morte di cinque lavoratori.

"Quanto avvenuto a Firenze non è dovuto alla fatalità – avvertono i sindacati –, ma è frutto di responsabilità precise: la modifica del codice degli appalti da parte di questo Governo, che introduce il subappalto a cascata, la mancanza strutturale di controlli ispettivi, la non applicazione dei contratti nazionali del settore di riferimento, la mancanza di una legge che introduca la patente a punti per le aziende".

Secondo i sindacati, "è necessario che il Governo faccia un decreto che porti le tutele degli articoli 41 e 119 del Codice degli appalti pubblici anche nei cantieri privati sopra i 500mila euro, che si prevedano tutte le tutele in fase di esecuzioni dei lavori, dall’applicazione del Ccnl edile al divieto del massimo ribasso sui costi della manodopera e della sicurezza", avvertono i rappresentanti dei lavoratori. E proseguono: "È necessario imprimere un radicale cambiamento alle politiche di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, cancellando il ricorso ai subappalti, prevedendo maggiori controlli nelle filiere, eliminando il ricorso ad appalti al massimo ribasso e garantendo a tutti condizioni di lavoro dignitose. Il lavoro e la sicurezza devono tornare al centro del dibattito politico e il Governo ha il dovere di trovare soluzioni concrete".

Oltre alle categorie Fiom, Uilm, Feneal e Fillea, presenti al presidio di ieri mattina a Castel San Pietro anche le rispettive confederazioni e altre categorie di lavoratori e pensionati del territorio imolese. Al presidio sono intervenuti i referenti regionali della Fiom, Primo Sacchetti, e della Feneal, Riccardo Galasso.

