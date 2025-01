Morto monsignor Calamelli, era il vice cancelliere vescovile

Imola, 24 gennaio 2025 – Addio a Monsignor Albano Calamelli, figura notissima per il suo lungo servizio nella chiesa locale, in particolare nella Cattedrale di San Cassiano. Aveva 84 anni ed è morto dopo un ricovero d’urgenza dovuto a un aggravarsi improvviso delle sue condizioni di salute. Lungo l’elenco di incarichi e ruoli ricoperti da don Albano, vicecancelliere vescovile, priore della Confraternita del Santissimo sacramento (che cura le Rogazioni della Beata Vergine del Piratello) e canonico onorario della cattedrale di San Cassiano.

Nato il 27 maggio 1940, fu ordinato sacerdote il 26 giugno 1965. Nel corso del suo lungo servizio ha ricoperto gli incarichi di camerlengo del capitolo della cattedrale e sacrista maggiore, cerimoniere vescovile, segretario della scuola di formazione teologica, rettore della chiesa di Santo Stefano delle Clarisse. Aveva prestato servizio anche alla casa protetta Venturini, dove per molti anni ha celebrato la messa per gli ospiti. Don Albano è stato anche parroco a Chiesanuova di Voltana e Dozza. Era stato nominato monsignore nel 2020. Calamelli ha anche collaborato intensamente con il settimanale diocesano ‘Il Nuovo Diario Messaggero’, di cui è stato membro del consiglio di amministrazione.

“Ho appreso con sincero dolore della scomparsa di Mons. Calamelli, per me sempre don Albano – lo ha ricordato il vice presidente del consiglio comunale, Nicolas Vacchi – . Un sacerdote a cui sono stato molto legato sin dalla mia infanzia e che da sempre mi ha educato introdotto ad una cura e all’approfondimento del servizio liturgico. Il suo ruolo di cerimoniere aiutava tutti noi a vivere bene i più solenni riti in cattedrale. A questa veste istituzionale se ne associava una un po’ burbera ma profondamente paterna ed affettuosa. Lo ricorderò sempre grato di averlo conosciuto e di aver percorso non pochi passi a fianco a lui. Per tale ragione ho ritenuto di ricordarlo in una comunicazione in aula consiliare, unitamente a Don Carlo Toschi di Pontesanto, altro grande uomo a servizio del presbiterio Imolese”.