È morto Salvatore Cavini, il presidente di Cna Pensionati aveva 79 anni

Imola, 24 ottobre 2024 – Si è spento questa notte all’età di 79 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia, Salvatore Cavini. Ex consigliere comunale e assessore in municipio ad Imola nella giunta guidata dal primo cittadino Massimo Marchignoli, sindaco di Castel del Rio nel decennio dal 1999 al 2009, Cavini era anche presidente regionale di Cna Pensionati Emilia-Romagna.

Senza dimenticare il suo impegno tra le fila di Auser Imola, Anpi e Fiom. Cavini, la cui ultima uscita pubblica è stata qualche settimana fa a Sassoleone per l’intitolazione del dispensario farmaceutico alla memoria dell’amico e cooperatore Raffaele Mazzanti, lascia la moglie e i due figli. I funerali si terranno sabato mattina.

"Salvatore è stato per noi persona di grande competenza e professionalità – ha detto commossa Ornella Bova, direttrice di Cna Imola –. La sua carriera in Cna è partita dalla città con l’incarico di presidente dei pensionati ed è proseguita con il ruolo, attualmente ricoperto, di presidente Cna Pensionati Emilia Romagna. Si è sempre occupato con grande sensibilità dei temi legati alla sanità e ai servizi dedicati alle fasce più deboli della popolazione. Lascia nel mondo Cna un vuoto incolmabile”. Per Maria Lorena Trotta, segretaria del circolo PD Pedagna: “Una grave perdita che lascia un grande vuoto nella comunità imolese del Partito Democratico e nel nostro circolo dove era tesserato da diversi anni e militante molto attivo – ha sottolineato –. Il pensiero va a tutti i suoi preziosi insegnamenti di vita ed ai valori che ci ha trasmesso. Il suo modo e metodo di fare politica resterà un prezioso esempio". Il pensiero di Alberto Baldazzi, sindaco di Castel del Rio in carica: “È stato un ottimo amministratore, creativo e servizievole. Lo ricordiamo affettuosamente”.