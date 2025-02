Addio a Sergio Lancieri, l’artista delle Caveje e della Formula 1

Imola, 16 febbraio 2025 – Ci piace immaginarlo lassù, accanto a Senna, il suo idolo. Da oggi Imola piange Sergio Lancieri, un artista, uno scudiero della tradizione e delle opere legate alla Formula 1. Settantacinque anni vissuti con passione, “eri il nostro numero 1” scrive il figlio Gabriele sui social. Famoso per carisma e opere. Centinaia le ‘caveje’ di Romagna realizzate negli anni da Lancieri. Senza contare la collezione di gomme da kart, piccoli ‘bonsai’ di motori con all’interno modellini di auto. Dei veri e propri piccoli capolavori che Sergio aveva prestato alla città e ai commercianti durante i gp di Formula1. Negli ultimi tempi poi si era dedicato alla pulizia del monumento di Ayrton Senna, al parco delle Acque Minerali. Il suo idolo che ogni tanto lo chiamava a sé. “È un momento di profonda tristezza - è l’annuncio del figlio sui social – Sergio, il numero 1 della nostra famiglia ci ha lasciato. Continuerai a proteggerci come lo hai fatto fino adesso lasciandoci tutta la tua forza. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi! anche se non sarà più come prima senza di te. Famiglia Lancieri”