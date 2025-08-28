Mostra a Palazzo Sersanti. Un omaggio rock al Gallo

Un viaggio tra suoni, immagini ed emozioni per raccontare una carriera vissuta tra alti e ‘bassi’. Da domani agosto al 28 settembre la Galleria della Fondazione, in piazza Matteotti, ospita ‘Siamo solo io’, mostra multimediale dedicata a Claudio Golinelli, imolese doc e storico bassista di Vasco Rossi, conosciuto da tutti come il Gallo.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e allestita in concomitanza con Imola in Musica, ripercorre la parabola artistica e personale di un musicista che ha fatto della passione rock la cifra della propria vita. Strumento e cuore, palco e anima: il basso, nelle sue mani, è diventato voce potente e inconfondibile.

Il percorso espositivo si articola in più ambienti. Al piano terra della Galleria, i visitatori troveranno una sala interamente dedicata alla carriera del Gallo: strumenti originali, oggetti iconici, fotografie e memorabilia che restituiscono il carisma di un artista capace di lasciare un segno profondo nella musica italiana. Al piano superiore, negli spazi riservati alle collezioni permanenti, prende forma un racconto fotografico firmato da Marco Isola, che con i suoi scatti coglie l’anima più autentica e intima del bassista. Completa l’esperienza la proiezione di un breve filmato nella Sala Mazzanti, in cui Golinelli stesso si racconta in prima persona, intrecciando ricordi, emozioni e riflessioni.

L’inaugurazione è in programma domani alle 18, nella Sala Grande di Palazzo Sersanti. Dopo i saluti istituzionali e la visione di un documentario introduttivo, il pubblico si sposterà alla Galleria per il taglio del nastro e un buffet inaugurale.

L’ingresso è gratuito e gli orari di apertura sono differenziati: dal weekend d’esordio fino alle giornate di settembre, con aperture serali fino alle 23 in alcune date e orari più contenuti in altre. Un calendario pensato per permettere a un pubblico ampio – appassionati di musica, curiosi, amici e concittadini – di scoprire la storia di un artista che, dai palchi di tutta Italia, ha sempre mantenuto un legame profondo con la sua città natale.