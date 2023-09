Mostra canina amatoriale. Ritorno dopo quattro anni

Un appuntamento che ritorna dopo un lungo stop. Aperto a tutti, per sfilare assieme ai propri amici a quattro zampe. Si svolgerà sabato 7 ottobre a partire dalle ore 14, alla Casa residenza anziani ‘Venturini’, gestita da Seacoop cooperativa sociale in via Venturini 16e, la nona edizione della ‘Mostra canina amatoriale Città di Imola’.

L’iscrizione al concorso, che torna dopo quattro anni di pausa, è gratuita.

Per iscriversi all’evento occorre telefonare al numero 3371579694 (anche Whatsapp) oppure è possibile inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]

La giuria sarà composta dai residenti della casa protetta, dai loro parenti e da un veterinario. I premi sono gentilmente offerti dal negozio Cocoricò di Imola.

La ‘Mostra canina amatoriale Città di Imola’ è organizzata dalla CRA ‘Venturini’ e dalla CRA ‘Cassiano Tozzoli’ in occasione della Giornata dei nonni.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Imola.