Mostra e camminata Successo per la Fanep

Grande successo per la dodicesima edizione del ‘Fiocchetto lilla’, evento organizzato ieri in Autodromo dalla Fanep (Famiglie neurologia pediatrica) che ha visto arrivare 3mila partecipanti. Da quarant’anni l’associazione si batte contro i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e, con appuntamenti come quelli di ieri si sforza di portare all’attenzione del pubblico il grave pericolo che tali disturbi rappresentano per i giovani e per le loro famiglie.

"Già da anni questi disturbi stavano dilagando, ma, complici le restrizioni dovute alla recente epidemia, hanno avuto un’impennata paurosa – spiegano da Fanep –. Rappresentano una malattia subdola, non facilmente riconoscibile né facilmente curabile e, quando non portano alla morte, pregiudicano notevolmente la qualità della vita degli ammalati e delle famiglie Ecco perché urgono interventi di prevenzione e di cura a livello più ampio di comunità".

Fanep ha invitato i giovani e le famiglie che vivono, o hanno vissuto, il ‘malessere’ a confidarsi (in maniera anonima), a esprimere quelle parole e quei sentimenti che sono così difficili da dire anche in famiglia o al medico. Sono state raccolte più di cento testimonianze.

Il materiale raccolto (in prosa, in versi, in vignette) è stato catalogato e raccolto in una mostra dal titolo ‘Ditelo a Fanep’ presentata ieri in anteprima all’autodromo e presidiata da medici o volontari preparati.

All’Enzo e Dino Ferrari, si sono visti anche i rappresentanti delle istituzioni – tra cui il sindaco di Castel San Pietro, Fausto Tinti, la consigliera regionale del Pd, Francesca Marchetti, l’assessora Elena Penazzi, il presidente del consiglio comunale, Roberto Visani – che hanno patrocinato le iniziative del ‘Fiocchetto lilla’, per tutta la mattina è stato inoltre possibile girare a piedi in pista. C’erano anche tante altre associazioni che hanno deciso di portare sostegno.