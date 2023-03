Mostre e laboratori per fare rivivere la città di cristallo

Eventi e laboratori: dalle mostre alle proiezioni di documentari, passando per le letture collettive. Tutto nel segno della "fragilità" di Imola, che nel pensiero degli organizzatori diventa "città di cristallo". Il festival ‘Enjoy your town’, promosso dal circolo culturale Arci Estro e arrivato alla sua nona edizione, si sviluppa anche quest’anno tra la giornata mondiale del teatro (27 marzo) e la giornata mondiale della danza (29 aprile) occupando gli spazi urbani del centro storico.

In questa edizione, in particolare, "dopo aver coltivato negli ultimi due anni un rapporto costante di fiducia e condivisione con i commercianti del centro storico", gli organizzatori di ‘Enjoy your town’ annunciano che il Festival vedrà come protagoniste il tema della fragilità. "Oltre alle tante persone che ogni giorno affrontano molte difficoltà, anche gli esercenti che ogni giorno lottano per restare aperti in un contesto che non è dei più floridi – spiegano dal circolo Arci Estro –. Ogni mese varie attività decidono di chiudere e tutto sembra spegnersi giorno dopo giorno".

All’interno di ‘Enjoy your town’ quest’anno ci sarà un grande lavoro di indagine di comunità nel quale verranno coinvolte, oltre alle persone che lavorano in centro storico, anche i residenti. "Crediamo sia necessario capire più a fondo le necessità della città, in particolare del centro storico, solo da qui si può partire – assicurano gli organizzatori –. Gli eventi possono includere mostre, eventi letterari, performance, laboratori e incontri nei quali rileggere e confrontarsi avvalendosi anche della partecipazione di esperti. Il luogo tematico di quest’anno sarà la piazza, e le strade limitrofe. La piazza come luogo nevralgico della città che invece vede sempre meno bancarelle nei giorni di mercato, sempre più attività che chiudono, sempre meno persone che la vivono. La piazza oggi è fragile, molto fragile".