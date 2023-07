Mostre, rievocazioni e collezionismo Viaggio nella storia con Militaria

Con uno slittamento di oltre un mese sul calendario, a causa dell’emergenza alluvione che ha colpito in pieno anche la vallata del Santerno, a Castel del Rio tornerà Militaria. Domenica 9 luglio, infatti, gli appassionati si daranno appuntamento in collina per partecipare alla 23esima edizione della celebre mostra scambio di oggettistica militare. Un evento, organizzato dall’associazione Museo della Guerra-Linea Gotica, diventato nel tempo un autentico punto fermo nella programmazione di intrattenimento della valle. Una vera calamita attrattiva per gli amanti del settore inserita perfino nel cartellone di Bologna Estate.

Il programma, che dalle 7 alle 19 animerà piazza della Repubblica e le vie del centro dell’abitato alidosiano, comprenderà anche l’11° Raduno Gruppi di Combattimento Linea Gotica con una bella esposizione di mezzi originali della Seconda Guerra Mondiale. "Fioccano le adesioni da parte degli espositori con una settantina di conferme – anticipa Valerio Calderoni, vicepresidente della realtà che gestisce il polo museale dell’abitato -. I banchi saranno gestiti da collezionisti del nord e centro Italia provenienti da Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte".

Un colpo d’occhio suggestivo con accesso libero per il pubblico. Senza dimenticare l’open day, dalle 10 alle 18, del Museo della Guerra e della Linea Gotica negli spazi di Palazzo Alidosi. Un gioiello che cresce di mese in mese a colpi di acquisizioni: "Oggetti di epoca ottocentesca che ci sono stati donati da diversi collezionisti – continua -. Tra questi spicca una pistola revolver ad avancarica di Samuel Colt del 1849. Un pezzo sensazionale".

Non solo. "Grazie alla volontà degli eredi del noto oculista aretino Ugo Menchini, docente all’ateneo di Firenze, sono giunti nelle nostre sale tre pezzi importantissimi – aggiunge Calderoni -. Una rarissima pistola mitragliatrice UB9 ‘Bernardelli’, realizzata in soli 500 esemplari, un fucile mitragliatore tedesco MP44 Erma ed una pistola CZ Skorpion di origini cecoslovacche". Ma c’è di più. "La signora Fiorella De Betta di Imola ha deciso di donare al museo una pistola Luger della Mauser del 1941 – sottolinea orgoglioso il vicepresidente -. La sua storia? L’oggetto fu ritrovato dalla donna tra gli affetti del defunto marito Dino Neri. L’arma fu consegnata a casa loro, nei pressi di Pisa, da un ufficiale tedesco in fuga dalle truppe americane. Un gesto di profonda riconoscenza, con i titoli di coda del conflitto bellico sullo sfondo, per il trattamento di ospitalità ricevuto dai due coniugi". Nella stessa giornata da non perdere anche il contestuale ‘Rivendo al Castello’, prima edizione del mercatino del riuso e del riciclo. Abiti, accessori, calzature, elettronica e tanto altro nell’area feste presso il Giardino Alidosi dalle ore 9 alle 18.

Mattia Grandi