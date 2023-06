Moto alluvionate, il meccanico di Imola: "Così le rimettiamo in strada"

Imola, 26 giugno 2023 – L’acqua che nelle scorse settimane ha invaso negozi, aziende, case e garage non si è fermata nemmeno davanti alla passione. Già, perché sono centinaia le motociclette passate in pochi istanti dal prospetto di un’esistenza di corsa a tutta velocità al triste epilogo ricoperto di fango. Un colpo mortale inferto al cuore di quei proprietari che ai gioielli a due ruote motorizzate hanno ancorato sogni e ideali di libertà. Eppure, anche al cospetto dell’ora più buia per candele, serbatoi e pistoni, non tutto è andato perduto. Merito dell’officina GRG di Imola che ha trasformato il quartier generale di via Buozzi in un autentico reparto di rianimazione per moto alluvionate.

"La prima motocicletta ricoperta di melma l’abbiamo recuperata dal garage di un cliente di Solarolo – raccontano il titolare Giacomo Capra e il consulente lavoratore, con tanti anni di esperienza alle spalle, Artenio ‘Grass’ Carnevali -. Ora abbiamo una decina di mezzi in officina di cui sette di nuovo funzionanti". Interventi che assomigliano a mezzi miracoli: "Da un lato le moto che sono state completamente sommerse dall’acqua e dall’altro quelle che hanno annaspato in mezzo metro di liquido. In entrambi i casi, però, il problema è solo uno: il fango". E inizia la trafila. "Smontaggio della sella e della batteria per un primo lavaggio – spiegano i due meccanici -. Rimozione di tutte le parti di plastica del mezzo per procedere con una lavata minuziosa a caccia di ogni rimasuglio di terra. L’operazione richiede 6-8 ore di tempo". Una bella asciugata all’aria aperta e poi via con appositi spray lubrificanti. "Controllo dei piccoli componenti dell’impianto elettrico e pulizia del motore con la lubrificazione dei pistoni – analizzano Capra e Carnevali -. Un’abbondante annaffiata d’olio per far girare manualmente gli ingranaggi poi altra dose oleosa per sollecitare le funzioni del motorino di avviamento. Infine, l’attesa messa in moto".

Ma non è finita qui. "Ennesima sessione di lavaggio, altro giro di olio nel motore prima di rabboccare con quello indicato dalla casa costruttrice. Ma anche candele e filtri nuovi – proseguono nell’intervento i cruscotti a cristalli liquidi sono quasi sempre irrecuperabili". Le motociclette nude, senza carene, restano in officina diverso tempo per procedere ad un riavvio giornaliero per un’intera settimana. Rimontaggio di tutto e nuovo lavaggio. "Il ciclo totale spazia dalle 20 alle 30 ore di lavoro salvo complicazioni e senza garanzie di successo – spiegano -.

I clienti arrivano dalle zone alluvionate come Solarolo, Conselice, Sant’Agata sul Santerno, Castel Bolognese e anche Forlì. Più passa il tempo e più il ripristino diventa complesso perché la melma solidifica". Con una riflessione: "Si tratta di mezzi che hanno subito un danno che va davvero contro la loro natura. Ne abbiamo viste tante in questi anni ma una roba così mai – concludono Capra e Carnevali -. Per noi è una sfida tutta nuova che si intreccia con la voglia di dare una mano a chi ha perso tutto".