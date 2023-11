Moto club in fermento. Pronto un documento per sindaco e circuito: "Salvare le due ruote"

‘Il Motociclismo a Imola. Sport, cultura e tradizioni da proiettare nel futuro dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari’. E’ questo il titolo del documento unitario firmato un paio di giorni fa dai tre presidenti dei Moto Club imolesi. Un testo preparato per allontanare lo spettro dell’addio delle moto dal circuito della città. L’inedito atto, una pagina e mezza tra riepilogo degli eventi della specialità andati in scena nel passato sul Santerno, considerazioni, proposte e richieste, sarà consegnato a breve al sindaco Marco Panieri. Ma pure agli altri portatori d’interesse legati all’impianto cittadino e alle competizioni del settore. "Un momento storico per la base motoristica imolese che, per la prima volta, si muove all’unisono per tutelare storia, presente e futuro del motociclismo a queste latitudini – spiega Carlo Costa al timone del Moto Club Santerno ‘Checco Costa’ –. Un invito al dialogo con la speranza di vedere riconosciuta, finalmente, la nostra valenza". Non solo.

"Gli intenti sono alimentati solo da esperienza e passione – aggiunge –. Ci piacerebbe essere coinvolti e consultati nelle scelte decisionali che riguardano il comparto moto in circuito. Cosa portiamo in dote? Idee, competenze e un capitale umano inestimabile per impegno e dedizione come dimostrato nel tempo". Capitolo richieste. Si va da quella dell’inserimento in calendario di una competizione motociclistica di livello internazionale, cavallo di battaglia del Moto Club Imola del presidente Giancarlo Salvi, alla richiesta di un’istanza di revisione nelle sedi opportune per il ricalcolo delle emissioni sonore relative alle attività in pista con l’aumento dei giorni in deroga. Ma anche il riconoscimento dei tre Moto Club come realtà politica consultiva in grado di collaborare sulle scelte motoristiche dell’autodromo.

Non meno importante la possibilità di riservare alcune date del tracciato per eventuali manifestazioni gestite dal nuovo collettivo. "Una grande testimonianza di coesione d’intenti e un dovere di rito per la tutela di quel motociclismo che è nel dna degli imolesi – sottolinea Salvi –. Nessuno scontro, tra i nostri soci ci sono anche il sindaco Panieri e alcuni dirigenti di Formula Imola. Con le buone maniere vogliamo ottenere un risultato come avvenne nel 1997".

Già, l’anno in cui furono concesse ai Moto Club ben quattro giornate di iniziative autogestite tra le curve dell’Enzo e Dino Ferrari: "Momenti di festa e genuina socialità – chiosa –. La maggioranza dei cittadini la pensa come noi. Il coordinamento unito dei gruppi? Un valore aggiunto per centrare gli obiettivi". Entra nel dettaglio Fabrizio Ghini, alla guida del Moto Club Racing Imolese #96: "Un passaggio importante per sollecitare l’amministrazione a confezionare quell’indirizzo politico capace di incidere sulle decisioni al vaglio dei vertici del nostro circuito – analizza –. La delusione per l’assenza di appuntamenti di rilievo internazionale, come la Superbike, nel calendario 2024 dell’impianto è ancora forte". Ma si guarda avanti: "Dipenderà molto dalle risposte più o meno confortanti che ci verranno date – conclude Ghini –. Siamo pronti a metterci sedere al tavolo per sviluppare una collaborazione che, parametrata alle nostre forze, possibilità e competenze, ha come unica finalità il bene dell’autodromo".