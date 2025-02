Moto e auto, tante storie da salvare: "Un museo per i veicoli d’epoca e per chi negli anni li ha curati"

Perché l’anima dei motori e di chi li ha custoditi resti per sempre un pezzo di storia. Ha un fine quasi romantico l’idea del Mimas, il Museo internazionale moto e auto storiche, costituito fondazione da qualche settimana e oggi a caccia di un vero e proprio spazio espositivo (nei mesi scorsi si è parlato di vecchi locali Ausl o addirittura dell’Osservanza, il tutto al momento resta nel campo delle suggestioni). Dietro però c’è una base molto più concreta: una dozzina di soci, supportati dal Comune, ma soprattutto la mente dell’ex presidente Crame e collezionista, Benito Renzo Battilani che ha il sogno di portare nel cuore della motor valley "un patrimonio da non perdere".

Come si diventa custodi di un’eredità del genere?

"Abbiamo una fondazione diventata realtà il 20 di dicembre e presentata in un incontro al Crame la scorsa settimana a livello informativo. Siamo dodici soci e puntiamo a crescere, per il momento abbiamo messo a disposizione un capitale in veicoli del valore di circa 200mila euro. Poi c’è il Comune, che si è promesso di partecipare e di aiutarci a cercare uno spazio espositivo".

Da dove viene l’idea?

"Ne parlavamo da un po’ di tempo, anche prima della pandemia, che ci ha messo del suo per rallentare un po’ tutto. Ho pensato a come si potevano salvare i veicoli d’epoca quando i loro proprietari non ci saranno più".

Si spieghi meglio.

"Moto e auto, ma in generale anche altri veicoli a motore: spesso alla morte del titolare capita che passino in mano a eredi poco interessati e vengano venduti, magari anche per cifre lontane dal loro valore, all’estero. In questo modo abbiamo una dispersione delle nostre eccellenze meccaniche, un capitale che se ne va, noi vogliamo evitare tutto questo, ospitandoli ed esponendoli per salvare un’eredità".

Lei parla di eredità, ma in caso di ‘legittima’, ovvero una rivalsa sui lasciti da parte dei parenti?

"Sarà cura in quel caso, da parte del proprietario fare un testamento perché il patrimonio in veicoli vada al Mimas e il restante (immobili, denaro e altro) ai parenti".

Quindi come funzionerà la fondazione-museo?

"Il titolare metterà a disposizione i suoi veicoli perché possano essere esposti. Esiste anche una formula di comodato d’uso, con la quale, i soci potranno venire a prendere la propria moto o la propria auto e portarla ai raduni, per poi riconsegnarla al museo".

Lei però punta ad andare oltre, a salvare anche la storia dei proprietari.

"Sì, perché se certi veicoli d’epoca sono arrivati fino a noi, il merito è di chi li ha posseduti, curati e impedito che il tempo li rovinasse. Per questo, ogni ‘pezzo’ esposto, sarà accompagnato, oltre che dalla descrizione del modello, anche da nome e storia del proprietario. E’ un giusto omaggio".

Come si immagina il museo?

"Contiamo, inizialmente, di esporre diverse centinaia di moto, magari divise per periodi storici. Ci sarà spazio anche per le collezioni e qualcosa dedicato ai più giovani. Magari qualche simulatore per i più piccini, oppure schede con qr code da inquadrare col cellulare per avere accesso a una banca dati con i dettagli dei veicoli da noi curati".

E quali sono i requisiti per diventare soci?

"La prerogative è essere in possesso di un certo numero di veicoli storici. Il patrimonio dovrà poi essere esaminato dalla nostra commissione: non per forza siamo alla ricerca di veicoli rari perché anche i modelli entrati nelle produzione in serie meritano un posto d’onore, grazie alla loro capacità di fare breccia nel mercato".

Quali saranno i prossimi passi?

"Andremo avanti presentando la fondazione prima ai moto club del territorio, una costola fondamentale di Imola, e poi ai cittadini, magari in un incontro pubblico, per raccontare la nostra missione e magari allargare il bacino dei soci".