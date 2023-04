Moto, Maserati, Schumi, Senna Dalle prime gare al ritorno della F1 È un mito che dura da 70 anni

di Enrico Agnessi

Un mito a cavallo tra due secoli. Dalle prime foto in bianco e nero, con la gente accalcata a bordo pista dietro le transenne di legno, alla ruota panoramica alta più di trenta metri che debutterà a maggio per il Gran premio di Formula 1. C’è un mondo che cambia, quello delle gare motoristiche e non solo, nella storia dell’Autodromo.

La nascita del circuito, che ha celebrato ieri i primi 70 anni di vita, è legata a doppio filo alla figura di Checco Costa. Dopo la Seconda guerra mondiale, il papà di Claudio e Carlo, che sarebbero poi diventati rispettivamente inventore della Clinica mobile e storico speaker del circuito, ha un’idea fissa: costruire un motodromo permanente. Così, venuto a sapere che un gruppo di concittadini aveva immaginato un circuito sulle prime colline imolesi, si butta a capofitto nel progetto.

Riesce a portare a termine l’auto-motodromo (sostenuto anche da Enzo Ferrari che convinse i fratelli Maserati e altri costruttori a partecipare all’impresa) in pochi anni: nel 1950 la posa della prima pietra, il 18-19 ottobre 1952 il primo collaudo tecnico. Il 25 aprile 1953 c’è appunto l’inaugurazione con la disputa del Gran premio Coni, prova del Campionato italiano di motociclismo.

Nel 1970 l’impianto diventa Autodromo Dino Ferrari, in memoria dello scomparso figlio del Drake. Nel 1979, con il completamento dell’impianto e l’eliminazione dei tratti utilizzati per la viabilità urbana, il circuito diventa permanente. Nel 1988 alla morte di Enzo Ferrari, per il quale Imola era "il piccolo Nurburgring", il nome del Drake viene affiancato a quello del figlio Dino, portando il circuito all’odierna denominazione.

Nel frattempo, in riva al Santerno, è nata la storia d’amore più bella: quella con il Circus. Dopo una prima gara non titolata disputata nel 1979, il 4 settembre 1980 Imola ospita il Gran premio d’Italia di Formula 1. Dall’anno successivo l’appuntamento iridato diventa stabile, sotto l’egida di San Marino. È un romanzo nel romanzo: dal duello Pironi-Villeneuve al miracoloso salvataggio di Berger, oscuro presagio dell’incidente fatale in cui cinque anni dopo perde la vita il suo amico Senna. Il weekend del 1° maggio 1994, fatale anche a Ratzenberger, cambia tutto. Il Tamburello diventa una variante, così come la curva Villeneuve. Il successivo dominio della Ferrari, tra la fine degli anni Novanta e la prima metà dei Duemila, è l’ultimo acuto. Ad aprile 2006 Schumacher vince la 25esima e ultima edizione del Gran premio di San Marino.

L’addio per la città è traumatico. Il 19 novembre di quell’anno, il vecchio corpo box viene demolito da 700 candelotti di dinamite. Poi la riqualificazione curata dall’architetto Hermann Tilke. Dopo il fallimento Sagis, il Comune affida l’impianto a Formula Imola. E soprattutto alle spalle robuste del consorzio pubblico Con.Ami. Per 14 anni non si fa altro che sognare il ritorno del Circus. La pandemia lo riporta in riva al Santerno: due edizioni a porte chiuse (2020 e 2021), un’altra con 130mila spettatori lo scorso anno e un contratto valido fino al 2025 grazie al sostegno economico di Governo, Regione, Con.Ami e Aci.

Passione auto, ma anche moto. Dall’esordio su due ruote del 1953 alla 200 Miglia del 1972, fino ad arrivare al Motomondiale e alla Superbike, con quest’ultima che a luglio tornerà a Imola proprio per celebrare al meglio il 70esimo anniversario del circuito. E poi il ciclismo: dal trionfo iridato di Adorni nel 1968 al ritorno del Mondiale nel 2020, passando per varie edizioni del Giro d’Italia e in attesa del Tour de France nel 2024. Infine i concerti: Heineken Jammin’ Festival, ACDC e Guns N’ Roses tre nomi su tutti. Nell’immediato futuro dell’Autodromo, anche la possibilità di sposarsi in pista. Cento di questi giorni, 70 di questi anni.