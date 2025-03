Motori, musei e impresa. L’8 marzo parte in anticipo

Numerosi anche in città gli appuntamenti e le iniziative per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

DONNE E MOTORI

Oggi alle 17.30 in sala Senna verrà presentata la mostra fotografica ‘Donne e motori? Gioie e basta’, visitabile fino al 10 marzo. L’iniziativa si svolge nell’ambito dell’evento ‘Wow Women Motor’, di scena domani in Autodromo con prologo questa mattina alle 10.30 a Roma nella sede del Centro studi americani.

MUSEI

Domani i musei civici imolesi accoglieranno gratuitamente tutte le donne che decideranno di visitare il San Domenico e Palazzo Tozzoni, durante l’orario di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

CONFARTIGIANATO

Anche Confartigianato celebra l’8 marzo onorando l’imprenditoria femminile. Nei giorni scorsi Alessandro Ginnasi, coordinatore dell’Area Bologna Est di Confartigianato Bologna Metropolitana, ha consegnato il tradizionale mazzo di fiori a Michela Foschi, titolare di Zena Parrucchieri, nel salone di viale Guerrazzi 11 a Imola.

CGIL

Giovedì 13 alle 20, nel salone della Camera del Lavoro (via Emilia 44, secondo piano, ingresso libero fino ad esaurimento posti), la Cgil presenta lo spettacolo ‘Gesto politico – Quattro pazze risate sugli stereotipi di genere’, monologo di Laura Pozone. Sabato 15 alle 15, nella sala Cidra di via Fratelli Bandiera 23, presentazione del libro ‘Mondine, Donne e lavoro in risaia. Storia delle mondariso’, pubblicato da Susalibri. Iniziativa promossa da Anpi, Fondazione Argentina Bonetti Altobelli, PerLeDonne, Cidra e Spi-Cgil.

LA RETE LOCALE

In questo contesto, sul territorio da oltre 10 anni è attivo il Tavolo tecnico di contrasto al maltrattamento. Un gruppo di lavoro in cui Ausl, Asp, medici di medicina generale, centri antiviolenza e forze dell’ordine, coordinati dal consultorio familiare, si riuniscono per confrontarsi e rafforzare il lavoro di rete. "Nel linguaggio comune spesso si parla dell’8 marzo come di una festa, ma in realtà è molto di più – spiegano i rappresentanti del tavolo tecnico di contrasto al maltrattamento –. È un invito a riflettere e ad affrontare il tema della violenza di genere. Nonostante il lavoro svolto negli anni, i fatti di cronaca ci dimostrano che c’è ancora molto da fare. Il compito più difficile è superare i pregiudizi e gli stereotipi che tutti noi, consapevolmente o meno, trasmettiamo e alimentiamo. Comprendere le radici delle relazioni fragili è fondamentale".