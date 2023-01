Motori, musica e storia: verso l’ok al calendario

Verrà annunciato a breve il calendario eventi 2023 dell’Autodromo. Probabile che, come in passato, si arrivi a un’approvazione in due tempi da parte del Comune. La Giunta dovrebbe dare infatti prima il via libera all’attività di gennaio e febbraio, mesi nei quali gli appuntamenti in pista sono ridotti al minimo. E poi, a marzo, mostrare disco verde al resto della stagione messa a punto da Formula Imola.

Il 2023 dell’Enzo e Dino Ferrari, che quest’anno spegne 70 candeline, partirà ancora una volta nel segno dell’AlphaTauri. La scuderia faentina di F1 è attesa a Imola per gli ormai consueti test di gennaio. È ancora un punto interrogativo, invece, la giornata del 14 febbraio. La Ferrari ha opzionato tale data, nella quale è fissata la presentazione della monoposto 2023, ma le voci degli ultimi giorni vorrebbero tale evento lontano dalle sponde del Santerno.

Domenica 19 febbraio, poi, si rivede il Carnevale dei Fantaiveicoli, che partì l’ultima volta dall’Autodromo nel 2020, edizione sulla quale aleggiava già lo spettro del Covid. L’1 e il 2 aprile ecco il campionato italiano di Duathlon (corsa più bici). Poi scendono in pista le auto: il 21-23 aprile primo Aci Racing Weekend stagionale.

Lunedì 1° maggio, l’immancabile commemorazione di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Grandi auto di nuovo protagoniste domenica 7 maggio per le European Le Mans Series. Poi c’è l’evento più atteso, il Gp di F1, posticipato di qualche settimana rispetto alla consueta finestra di fine aprile, slittamento a seguito del quale è nato il problema di sovrapposizione di date con il torneo su terra riservato ai big del tennis fissato in origine per il 23 maggio. Il Circus è atteso infatti a Imola 19-21 maggio.

I grandi eventi musicali del 2023, in Autodromo, dovrebbero essere tre. E sono destinati a richiamare in riva al Santerno un numero di spettatori inferiore a quello del 2022. Già annunciato il 14 luglio l’arrivo dei Placebo per uno show che, assieme ad altri due concerti, dovrebbe fare da cornice all’atteso ritorno, sabato 15 e domenica 16 luglio, del Mondiale Superbike.

Sempre a luglio, tornano anche le attività della Ciclistica Santerno. A fine agosto riecco l’Historic Minardi day, mentre la mostra scambio del Crame è confermata a settembre. Giro podistico dei Tre Monti, Campionato italiano velocità moto e secondo e ultimo appuntamento targato Aci già in calendario a ottobre.