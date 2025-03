Motori, natura e cultura: torna la parata dei camper in Autodromo

Tre giorni di motori, natura e cultura alla scoperta del territorio. Torna, da oggi a domenica in Autodromo, l’appuntamento con ‘Imola camper parade’. Si tratta di un evento promosso dall’associazione Campeggiatori dell’Imolese, in collaborazione con IF - Imola Faenza Tourism Company e con il patrocinio del Comune.

Tra le attività previste, un walking tour all’interno dell’Enzo e Dino Ferrari che condurrà i visitatori alla scoperta della pista e degli spazi tecnici, normalmente riservati agli addetti ai lavori.

Domenica l’evento culminerà con la tradizionale parata dei camper, un serpentone che attraverserà il circuito per completare due giri di pista, regalando ai partecipanti l’ebbrezza di guidare il proprio mezzo in uno dei tracciati più famosi al mondo.

Durante tutta la durata dell’evento, i camper saranno ospitati all’interno del paddock 3 dell’autodromo. È atteso l’arrivo di 125 camper per circa 350 persone. Oltre a dare la possibilità ai partecipanti di guidare in pista il loro camper, l’appuntamento sarà l’occasione per far scoprire le molte esperienze di visita che il territorio può offrire. Il programma del weekend prevede infatti visite guidate, escursioni e tour sul territorio curate da IF. Sarà possibile partecipare a una visita guidata alla città di Imola, che accompagnerà i visitatori alla scoperta del centro storico e dei suoi principali monumenti.

Un’altra proposta sarà una passeggiata storico-naturalistica all’interno del Parco delle Acque Minerali, da cui si potranno osservare alcuni tratti del circuito immersi nel verde. Inoltre, per gli amanti delle attività all’aria aperta, verrà organizzata un’escursione in bicicletta che collegherà Imola al borgo medievale di Dozza, dove è prevista una sosta con degustazione di vino e olio. Infine, i partecipanti potranno anche prendere parte alle iniziative organizzate in occasione della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni.