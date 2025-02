‘Motorvalley’ nel 2026. Argentero nella serie tv: "L’accento romagnolo?. È uno stile di vita"

Si chiamerà ‘Motorvalley’ la serie tv Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini girata in città nei mesi scorsi. Ad annunciarlo, pubblicando online la prima immagine promozionale dell’opera, è stato lo stesso colosso dello streaming, fissando al 2026 (anziché quest’anno, come sembrava in un primo momento) la data di uscita di una serie destinata a unire i troni drammatici a quelli dell’azione.

Con la regia di Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, ‘Motorvalley’ è una storia di riscatto e crescita molto simile a quella raccontata nel 2016 dallo stesso Rovere (in quel caso per il cinema) in ‘Veloce come il vento’ con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis.

"Interpreto un pilota talentuoso caduto in disgrazia", ha raccontato Argentero dal palco dell’evento ‘Next on Netflix’, che si è tenuto nei giorni scorsi a Spazio Vittoria a Roma, durante il quale sono state illustrate le prossime novità in arrivo sulla piattaforma.

"Io sono un’ereditiera di una casa motociclistica che lo rimette in pista dandogli la possibilità di allenare un giovane talento delle corse, interpretata da Caterina Forza", ha anticipato invece Michelini.

I due attori si sono cimentati con l’accento romagnolo. "È molto più di un dialetto, ma uno stile di vita – le parole di Argentero –. Con questa serie raccontiamo anche l’Emilia-Romagna, una terra che vive di passione, di corse e di velocità da sempre".

Sostenuta proprio dalla Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission, e suddivisa (a quanto pare) in sei puntate, la serie è incentrata sul mondo dei motori. E in particolare sul campionato italiano Gran turismo, da tempo di casa all’Enzo e Dino Ferrari. Le riprese, che oltre a Imola hanno interessato tra l’altro i circuiti del Mugello e di Vallelunga, hanno comportato modifiche alla viabilità cittadina per diverse settimane.

Non sono mancate le polemiche, idealmente terminate però a novembre con la consueta festa che segue l’ultimo ciak con tanto di brindisi e taglio della torta in Autodromo. In quella circostanza, lo stesso Argentero, che durante la sua permanenza in città si è diviso tra il circuito e il complesso dell’Osservanza, quartier generale della troupe che più volte si è spostata anche nel cuore del centro storico per girare varie scene, ha ricevuto dal sindaco Marco Panieri un libro dedicato alla storia dell’Enzo e Dino Ferrari.

Prodotta da Grøenlandia Group, ‘Motorvalley’ verrà distribuita in oltre 150 Paesi. Pochi mesi dopo l’uscita della serie tv su Senna, nella quale l’Autodromo era stato ricostruito in digitale (tornando sotto la lente per le condizioni di sicurezza della pista nel 1994), un’altra occasione per la città di entrare nel catalogo di Netflix e rimettersi così in una vetrina spulciata ogni giorno da milioni di spettatori in tutto il mondo.