Multe, entrate in calo Il vicesindaco Castellari: "Potenziare i controlli Ma senza vessazioni"

di Enrico Agnessi

Il calo delle entrate garantite alle casse comunali dalle multe per violazioni al Codice della strada sorprende, almeno in parte, anche il vicesindaco Fabrizio Castellari. "Siamo stati bassini, è vero – ragiona in commissione l’assessore al Bilancio commentando gli 1,5 milioni messi a consuntivo nel 2022 dal Municipio a fronte di una previsione iniziale di 2,7 milioni –. È chiaro che si tratta di un risultato al di sotto delle aspettative".

Il problema tuttavia, secondo Castellari, è anche che spesso in passato si alzava un po’ troppo l’asticella in fase di previsione: "Si ipotizzavano quei 100mila euro in più per chiudere all’ultima curva il bilancio – fa notare il vicesindaco –. Una sovrabbondanza utile come leva di intervento. Ai tempi del commissario si arrivò a 3,5 milioni, previsione assolutamente fuori da ogni previsione reale. E l’amministrazione che ci ha preceduto si attestò a tre milioni. Noi abbiamo messo a bilancio 2,7 milioni, ipotizzando anche di andare sotto i due, senza tuttavia esserne sicuri".

Alla fine, dopo un primo ribasso varato a metà dell’anno scorso anno, in fase di consuntivo si è scesi a 1,5 milioni. Una cifra mai così bassa negli ultimi tempi: nel 2021 si arrivò infatti a quota 2,3 milioni, nel 2020 (nonostante il lockdown) non si andò sotto gli 1,6 milioni e nel 2019 (ultimo anno pre-pandemia e dunque paragonabile al 2022 per l’assenza di limitazioni alla circolazione) l’asticella si fermò a 1,9 milioni. E visto che, come previsto dalla legge, con buona parte degli introiti garantiti dalle multe il Comune mette a posto le buche, rifà le strisce e sostituisce i cartelli stradali, rischiano di venire meno risorse preziose.

"La proposta per il 2023 è congrua", assicura però Castellari commentando la previsione di 2,5 milioni fatta questa volta per i nove Comuni del circondario che aderiscono alla gestione associata del servizio di Polizia locale, vale a dire tutti tranne Castel San Pietro. "Ma le multe non servono a vessare la gente, bensì a circolare meglio per il bene di tutti – avverte il vicesindaco –. Ci sono tre leve sulle quali possiamo lavorare: potenziamento dei controlli, aumento delle attività esterne e investimenti sugli organici in strada e sull’efficientamento dei dispositivi. Queste tre cose insieme faranno sì che avremo un risultato più in linea con la previsione di 2,5 milioni per i nove Comuni del Circondario".

A portare in Aula il tema multe, nella commissione bilancio di ieri mattina dedicata appunto al rendiconto 2022 del Comune, è stato Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia). "Non piango certo se dai verbali ci sono minori entrate – sottolinea Vacchi –. Siamo noi che diciamo di non fare cassa con le sanzioni agli automobilisti. Ma mi chiedo: è la polizia locale che fa meno controlli o sono gli automobilisti a essere più attenti? O magari le postazioni di velox e photored sono ormai note a tutti, e per questo ne metterete di nuove?".