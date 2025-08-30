Multe, incassati 1,2 milioni in 5 mesi

Oltre 1,2 milioni di euro in appena cinque mesi. È questa la cifra derivante dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate dalla Polizia locale del Circondario nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025. A certificarlo è una recente determina dirigenziale firmata dal comandante Massimiliano Galloni, che dal 16 giugno ha assunto la guida del Corpo al quale aderiscono nove comuni del territorio su dieci (tutti tranne Castel del Rio).

A Imola si concentra la parte più consistente delle entrate: 1.010.883 euro di sanzioni e 75.071 euro di spese di notifica, per un totale di oltre 1,08 milioni. Seguono Mordano con 41.239 euro, Dozza con 40.622 euro e Medicina con 28.643 euro. Più contenuti i dati degli altri comuni: 6.262 euro a Borgo Tossignano, 3.032 a Castel Guelfo, 2.259 a Casalfiumanese, 1.208 a Fontanelice e 559 a Castel del Rio.

Entrando nel dettaglio delle tipologie di violazioni, spiccano quelle legate all’articolo 142 del Codice della strada, ovvero il superamento dei limiti di velocità: le multe hanno prodotto entrate per 163.437 euro sulle strade comunali e 20.811 euro sulle provinciali. Molto più consistente l’importo derivante dall’articolo 208, che disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni, pari a 954.509 euro. A questi si aggiungono 84.116 euro di spese postali sostenute per l’invio delle notifiche.