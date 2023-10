Municipio a caccia di sponsor : "Manutenzione delle aree verdi. Serve l’aiuto delle imprese"

Di fronte all’ennesima area giochi transennata, tra le proteste dei genitori, l’assessore Pierangelo Raffini in estate lo aveva annunciato: "A settembre vogliamo chiedere ai privati di ‘adottare’ gli spazi per i bambini, come già avviene per le rotonde, in modo che ci diano una mano con la cura di queste aree la cui manutenzione è sempre più onerosa", erano state le parole del titolare dei Lavori pubblici. Ieri, con qualche settimana di ritardo, l’atto ufficiale.

Il Comune ha incaricato Area Blu di "procedere alla ricerca di sponsor" che "sostengano interventi di riqualificazione di aree verdi, consistenti nella fornitura di attrezzature ludiche ed eventualmente sportive e la relativa posa in opera". Secondo quanto previsto dall’avviso pubblicato dalla Spa, si può partecipare in due modi: una sponsorizzazione pura, finanziando cioè l’intervento con uno stanziamento in denaro, e un sostegno tecnico, vale a dire la messa a disposizione di beni o servizi. In cambio, Area Blu, per conto del Municipio, riconoscerà allo sponsor una "adeguata visibilità e pubblicità del logo – fanno sapere dall’ente di piazza Matteotti – attraverso l’apposizione su flyer e locandine, sul sito istituzionale del Comune e sui social e tramite apposizione di targhe con logo nei luoghi riqualificati".

Le aree interessate dagli interventi saranno individuate assieme ai proponenti la sponsorizzazione sulla base di alcuni criteri piuttosto semplici. Priorità agli spazi verdi che presentano "carenze qualitative e quantitative di dotazioni ludiche" e a quelli "a elevata fruizione". Va detto che, purtroppo, di questi tempi la scelta non manca. Per tornare al discorso iniziale, basti pensare a quanto accade in tre importanti aree giochi della città: parco Vittime di Chernobyl; spazio per bambini nel quartiere Campanella; parco Vittime dell’11 settembre. Sono transennate da mesi a causa degli elevati costi per la loro riqualificazione e dei tempi lunghi della pubblica amministrazione, due ostacoli che il Comune conta di aggirare grazie ai privati.

"Il successo del bando dello scorso anno (indirizzato a una quindicina tra aree verdi, parchi e giardini in parte riqualificati nei mesi scorsi grazie agli sponsor, ndr) ci ha fatto comprendere la grande attenzione che hanno le aziende del nostro territorio verso il bene comune e l’efficacia di questo strumento per poter fare rete e rinnovare, passo dopo passo, giochi o palestre all’aperto – sottolineano Elisa Spada, assessore all’Ambiente, e Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici –. Abbiamo un patrimonio di aree verdi pubbliche importante, dotate di giochi e attrezzature datate che necessitano di essere sostituite. Sono strutture che hanno un grande valore, perché migliorano la possibilità di giocare all’aria aperta, fare sport e vivere a pieno lo spazio pubblico, che è il luogo principe della comunità".