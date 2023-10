Municipio, cercansi fondi. Via libera al progetto

Passi in avanti, almeno in termini burocratici, per la costruzione del nuovo municipio a Borgo Tossignano. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato il via libera in linea tecnica del progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede comunale e la demolizione di quella esistente. Lo stabile affacciato su Piazza dell’Unità d’Italia, edificato con ogni probabilità dal Genio Civile tra la fine degli anni Cinquanta ed i primi dei Sessanta con tecniche e materiali di scarsa qualità, è estremamente energivoro e privo di ascensore che lo rende parzialmente inaccessibile ai disabili. Ma pure inadeguato a garantire il necessario grado di risposta all’eventuale azione sismica. Non solo. Da apposite valutazioni, infatti, è emerso il quadro critico relativo alle condizioni degli elementi strutturali.

L’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini è a caccia da tempo di risorse utili per dare un’accelerata al rifacimento completo dell’edificio. Una location che potrebbe venire utilizzata anche come presidio di protezione civile per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturale. I più attenti ricorderanno che, a inizio del 2021, al paese della vallata del Santerno fu assegnato un finanziamento regionale di oltre 1.2milioni di euro per il rafforzamento strutturale e la riduzione del rischio sismico dell’immobile. Il comune di Borgo Tossignano fu selezionato tra le 15 strutture, insieme ad altri 11 municipi, 2 palestre e un centro polifunzionale, beneficiarie dei fondi governativi stanziati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile nell’ambito del Piano settennale per la riduzione del rischio sismico. Da qui l’affidamento della redazione del progetto esecutivo, al raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dallo Studio di Ingegneria di Marcello Casadio per un importo lordo di oltre 93mila euro con altri 18mila impiegati per indagini geologiche, geotecniche e sismiche. Insomma, una direttrice tracciata.

Ma il costo complessivo del maxi cantiere è davvero ingente: 4.5 milioni di euro. All’appello, quadro economico alla mano dal quale sottrarre il contributo della Regione e l’esborso comunale già impegnato nel bilancio 2021, mancano ancora 3.1 milioni. Ecco perché il via libera in linea tecnica del progetto esecutivo ha sdoganato l’atto di indirizzo di partecipazione al bando pubblico ministeriale per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni.

La domanda borghigiana è stata presentata nei termini, con il gong suonato lo scorso 25 ottobre, per tentare di intercettare una possibile finestra di cofinanziamento. Tra i punti di forza il piano di green economy dell’intervento, per l’efficientamento energetico e l’integrazione intelligente degli impianti e delle reti, e il miglioramento della qualità della vita dato dall’adeguamento ai canoni di accessibilità. Senza dimenticare l’impatto socio-economico votato al potenziamento dei servizi di welfare locale che potrebbero, quindi, trovare posto proprio nel nuovo municipio.