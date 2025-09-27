Municipio e Partecipate. Ok al bilancio consolidato

Un risultato che "testimonia la buona gestione complessiva delle società partecipate e degli enti strumentali". L’assessore Pierangelo Raffini commenta così l’approvazione del Bilancio consolidato 2024 del Municipio avvenuta l’altra sera da parte del Consiglio comunale. Il rendiconto, che fotografa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria complessiva dell’ente di piazza Matteotti e delle principali società partecipate, si è chiuso con utile netto di 20 milioni di euro a fronte di un patrimonio vicino ai 500 milioni. Il Collegio dei Revisori, con verbale del 15 settembre, ha espresso parere favorevole al documento, attestando la conformità ai principi contabili e la correttezza del perimetro di consolidamento.

"L’utile, pur derivando anche da differenze tecniche tra le regole contabili delle partecipate e quelle comunali, che in questa occasione sono state influenzate soprattutto da Area Blu e dai tanti lavori legati al Pnrr, conferma comunque la solidità e la capacità di investimento", è il pensiero di Raffini. "È la prova – secondo l’assessore al Bilancio – che il nostro lavoro, condiviso con tutti i partner, sta generando valore per la comunità: risorse che potranno tradursi in servizi, opere pubbliche e nuove opportunità di sviluppo". Detto questo, "continueremo su questa strada – conclude Raffini –, con la stessa attenzione alla trasparenza e alla responsabilità verso i cittadini e le imprese del nostro territorio".

I dati confermano in effetti un risultato d’esercizio in crescita, con un utile netto pari a 20 milioni di euro, ricavi complessivi per 145,9 milioni di euro e un patrimonio netto vicino ai 500 milioni di euro. Come chiarito ieri dal Municipio, va tuttavia precisato che l’utile così elevato "riflette anche le differenze derivanti dalle operazioni di rettifica effettuate nel processo di pre-consolidamento: queste – precisano da piazza Matteotti – servono ad allineare i dati delle società partecipate, che seguono regole contabili differenti, a quelli del Comune, che rappresentano comunque il riferimento di competenza".

In particolare, sempre secondo la ricostruzione del Comune, la differenza principale è determinata da Area Blu, la società che oggi sta gestendo numerosi interventi, compresi molti lavori legati al Pnrr, e che ha quindi generato un impatto straordinario sul risultato complessivo.

Il bilancio consolidato, che include le società partecipate più rilevanti come Area Blu, Asp, Fondazione Pietro Baroncini, Sfera, Lepida, Acer e Con.Ami, nelle parole del Municipio rimane uno "strumento di trasparenza e controllo, indispensabile per valutare l’impatto delle partecipazioni comunali sulla finanza pubblica e per orientare le scelte strategiche dei prossimi anni".