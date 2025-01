Municipio, ripristinata la storica bacheca dell’Avanti

La storica bacheca dell’Avanti torna al proprio posto, al piano terra del palazzo comunale, sotto il portico che affaccia sulla via Emilia. Si chiude così una vicenda che ha fatto molto discutere nelle scorse settimane. La struttura in legno era stata rimossa e messa da parte dai tecnici del Municipio, durante i lavori all’edificio che oggi ospita la pasticceria di Sebastiano Caridi.

"Abbiamo chiesto l’immediata reinstallazione e abbiamo fatto appello al Comune che si faccia carico di ristrutturarla e ripristinarne l’antico logo, nonché valorizzarla come bene storico e culturale", aveva protestato a metà dicembre l’associazione ‘Socialisti in movimento’, annunciando la volontà di "sporgere denuncia formale" per la "scomparsa" della bacheca, avviare i "relativi accessi agli atti documentali in Municipio" a inoltrare la segnalazione alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna.

"La bacheca dell’Avanti è proprietà del Partito socialista italiano. E di nessun altro movimento che si professa socialista", è stata la risposta di Roberto Lopane, segretario del Psi imolese, partito che pur non essendo rappresentato in Consiglio comunale fa parte della maggioranza che ha sostenuto il sindaco Panieri alle elezioni amministrative del 2020 attraverso la lista ‘Imola riformista’. "Non c’è stata alcuna scomparsa: il sindaco Panieri mi aveva detto che sarebbe stata rimossa, per i lavori all’ex bar Bacchilega – aveva aggiunto Lopane –. Ora che sono terminati, tornerà presto al suo posto. Non c’è alcun problema con l’amministrazione, con la quale ci sono anzi ottimi rapporti e un’interlocuzione positiva".

Infine, tramite Andrea Pancaldi, era arrivata pochi giorni più tardi anche la controreplica dei ‘Socialisti in movimento’: "Siamo lieti dell’attenzione e interesse dell’Amministrazione alla conservazione di questo antico simbolo della storia della nostra città. Ovviamente, se quando, tempo fa, abbiamo chiesto lumi al Comune sul destino della bacheca fossimo stati informati di tali accordi, diversa sarebbe stata la nostra preoccupazione. Tuttavia, oltre alla ricollocazione nella sua sede originale del Palazzo comunale, di cui è parte integrante e inseparabile, siamo interessati alla sua ristrutturazione. Quella bacheca è infatti un bene culturale e storico che appartiene a tutta la città da quando, fin dal secolo scorso, fu posizionata sui muri comunali e rappresentava la possibilità, offerta al popolo dall’allora Amministrazione comunale (la prima in Italia a conduzione socialista), di poter leggere liberamente un organo di informazione senza doverlo acquistare. Non tutti potevano permetterselo".