Musei civici, 2022 da incorniciare "Più visite oggi che prima del Covid"

In attesa dell’inaugurazione del ‘nuovo’ San Domenico, da tempo al centro di lavori di restauro, i musei civici brindano a un 2022 da incorniciare. Gli ultimi dodici mesi certificano infatti un massiccio ritorno alla frequentazione dei contenitori culturali imolesi da parte di turisti e cittadini dopo gli anni difficili della pandemia.

Dall’analisi dei dati forniti ieri dal Comune risulta infatti che i visitatori di Rocca Sforzesca, Palazzo Tozzoni e appunto San Domenico, che nonostante sia chiuso al pubblico continua a ospitare le visite e i laboratori didattici per le scuole, sono quasi triplicati rispetto all’anno precedente: 23.826 gli accessi registrati, contro gli 8.405 del 2021 (+183%).

Un vero e proprio boom di presenze, che va molto oltre il previsto aumento fisiologico di accessi dovuto ai tre mesi di apertura in più rispetto all’anno precedente (nel 2021 i musei hanno dovuto subire circa tre mesi di chiusura tra gennaio e marzo per la pandemia). Risultati dunque sorprendenti ed oltre ogni aspettativa, che fotografano una ritrovata voglia di musei e di arte e l’ottimo stato di salute dell’offerta culturale degli istituti museali imolesi. Ancora più interessante appare il confronto con il 2019, vale a dire con i dati pre-pandemia: prendendo in considerazione le presenze alla Rocca Sforzesca e a Palazzo Tozzoni risulta un aumento di visitatori del + 4,7%, che attesta addirittura un piccolo superamento dei numeri registrati nell’epoca precedente al Covid. "Sono numeri sorprendenti che ci danno la misura di quanto sia tornata d’attualità la sete di arte e di cultura – esulta l’assessore Giacomo Gambi –. Per quanto ci riguarda, questi risultati testimoniano che siamo sulla strada giusta per rafforzare ancor di più il ruolo dei musei in città, proponendo numerose iniziative che mirano ad interessare pubblici differenti". Nell’analisi del titolare della delega alla Cultura nella Giunta del sindaco Marco Panieri "ha pagato, evidentemente, l’ampliamento degli orari di apertura nel fine settimana, ma soprattutto – conclude Gambi – la ricerca di un maggiore dinamismo della nostra offerta culturale". Soddisfatto anche il direttore dei musei, Diego Galizzi. "In prospettiva ci sono ragioni per sperare in ulteriori sviluppi – aggiunge –. Deve infatti ancora entrare a regime un programma di mostre di richiamo, che attualmente risente della disponibilità limitata degli spazi espositivi del San Domenico a causa della chiusura per lavori". Tornando ai numeri, le presenze nei vari musei lo scorso anno sono così suddivise: 5.630 a Palazzo Tozzoni, 13.411 nella Rocca Sforzesca e 4.785 al museo di San Domenico. Anche sul fronte della bigliettazione e degli incassi si registrano cifre in forte aumento. Rispetto ai circa 16mila euro arrivati nel 2021 da biglietti e vendite di pubblicazioni, lo scorso anno le entrate hanno di poco superato i 40mila euro, con un 150% in più rispetto a dodici mesi prima.