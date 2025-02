Musei civici, un altro anno al top . Oltre 37mila visitatori nel 2024

Un altro anno da incorniciare per i musei civici imolesi. Dopo l’exploit del 2023, con un +30% rispetto al 2022, anche il 2024 ha visto un aumento di pubblico. Registrati 35.745 visitatori alle collezioni permanenti, mostre temporanee, incontri e visite guidate nel museo San Domenico, di Palazzo Tozzoni e della Rocca Sforzesca, segnando un +15% rispetto al 2023.

"Si tratta di un aumento particolarmente significativo – spiegano dal Comune –, soprattutto se si tiene conto che nel 2024 la Rocca Sforzesca, che tradizionalmente raccoglie il maggior numero di visitatori del circuito museale, è stata chiusa al pubblico per l’inizio dei lavori di riqualificazione a fine febbraio". A trainare il trend positivo dei musei è stata, nei due primi mesi dell’anno, la straordinaria affluenza di pubblico alla mostra su Bertozzi&Casoni, e in generale il risultato di Palazzo Tozzoni, che con un balzo di +42% si conferma come contenitore museale sempre più attrattivo.

Interessante è il confronto con l’ultimo anno pre-Covid: con un +15% rispetto ai visitatori del 2019 i musei oggi si attestano ormai stabilmente su valori superiori rispetto a cinque anni fa. Da sottolineare i risultati degli incassi da biglietti e bookshop, con più di 87mila euro incassati contro i quasi 60mila del 2023 (+47%). "Quelli del 2024 sono numeri che ci riempiono di soddisfazione e che ci danno la misura di quanto l’offerta museale della città sia sempre più dinamica e aperta. La strada intrapresa è quella giusta", commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi.

"La sensazione che si ha leggendo questi numeri – aggiunge il direttore di Imola Musei, Diego Galizzi – è di una tangibile risposta positiva da parte del pubblico alle nostre proposte orientate a eventi e mostre di spessore e curate dal punto di vista della qualità culturale e artistica. In questo periodo siamo impegnati sul rinnovamento dei nostri contenitori museali e sull’ampliamento dell’offerta anche grazie alle nuove tecnologie. Un percorso che credo darà ulteriori frutti negli anni a venire".