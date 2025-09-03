Museo Diocesano. Le opere di Vignazia dedicate al Giubileo. Mostra alla Sala Grande

Nuova esposizione al Museo Diocesano. La mostra "Franco Vignazia. Peregrinantes in spem" dell’omonimo pittore, curata da Marco Violi e allestita nella Sala grande, arriva a Imola a partire da sabato 6 e sarà visitabile per tutto il mese. Si tratta del quinto dialogo, apertura della seconda parte di un ciclo di otto mostre, che troverà il suo compimento, in sintonia con la chiusura del Giubileo della speranza, il 6 gennaio 2026. I dialoghi sono piccole mostre che, partendo dal tema giubilare "Pellegrini di speranza", mettono a confronto una o più opere provenienti da altri musei, collezionisti privati e chiese della diocesi con la raccolta nel cuore del Museo Diocesano. L’idea del museo è quella di accogliere in prestito capolavori in grado di richiamare il pubblico, ma estranei al percorso espositivo, puntando sulla valorizzazione della propria collezione e del patrimonio artistico della Diocesi. La quinta piccola mostra, infatti, è composta da quattro dipinti del pittore forlivese Franco Vignazia e da un grande stendardo processionale settecentesco di proprietà del Museo Diocesano. Il loro trait d’union è proprio l’attinenza comune al tema giubilare, che vogliono valorizzare attraverso la via della bellezza. Si collegano poi ai temi del Dono, della Speranza, della Grazia e vogliono essere uno spunto per chi osserva, per costruire una positiva relazione con gli altri.

Per quanto riguarda lo stendardo imolese, raffigura l’allocuzione della Madonna del Piratello al pellegrino di Cremona Stefano Mangelli. Quanto a Vignazia, l’artista tende a concentrarsi prevalentemente su temi e soggetti di carattere religioso o correlati, in questo caso pellegrini e pellegrinaggi. Più precisamente, per l’occasione il pittore ha prestato due stendardi processionali e due acrilici su tavola. Il primo stendardo, con la Madonna del Fuoco pellegrina, mostra l’immagine di Maria incorniciata dalle fiamme. Proviene da una collezione privata. Segue il secondo stendardo, dipinto su seta e in prestito dalla Chiesa abbaziale di San Mercuriale di Forlì. Raffigura il santo vescovo Mercuriale nel gesto di benedire il popolo forlivese di cui è patrono. È la volta poi di due dipinti su tavola: "Arrivo alla meta" e "Pellegrini nella foresta de La Verna", entrambi da collezioni private. Sul primo l’artista fissa il momento in cui i pellegrini, dopo il lungo cammino, giungono in vista della meta del pellegrinaggio. Nel secondo, infine, Vignazia racconta l’attraversamento di una foresta fitta e buia, in cui la strada da percorrere può apparire difficilmente riconoscibile. In questo ultimo dipinto è ritratto anche uno stendardo con l’immagine della Madonna col Bambino.

Il progetto Dialoghi è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. A collaborare anche Fondazione Istituzioni Riunite di Imola, Allianz Bank Private senior partner Gabriele Vassura, Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese & Imolese e Normanni Assicurazioni Imola. La mostra seguirà gli orari di apertura del Museo Diocesano: martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, mercoledì dalle 9 alle 12, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e, infine, domenica dalle 15 alle 19.

Aleksandra Arandelovic