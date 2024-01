Museo Diocesano: “Molto bene il 2023, successo delle mostre. Altre due in arrivo"

Imola 22 gennaio 2024 - Archiviato un 2023 da incorniciare, al Museo Diocesano di Imola si guarda al nuovo anno come quello della conferma. Un lungo elenco di progetti, mostre, eventi ed iniziative per continuare a spalancare le porte del palazzo vescovile a turisti e cittadini.

Marco Violi, vicedirettore del polo museale della diocesi, che voto diamo all’annata appena conclusa?

"Altissimo perché è stata ampiamente soddisfacente. Perfino un po’ meglio di quel 2019, pre-pandemia, che è sempre stato il nostro riferimento in chiave di ripartenza dopo il covid".

Il segreto?

"La riscoperta del pubblico di prossimità che è importante quanto i flussi turistici in arrivo da fuori città. In particolar modo in estate quando Imola si svuota. Il museo è stato riscoperto dagli imolesi come un polo attrattivo. Uno spazio accattivante per chi c’è e chi c’è sempre stato".

E il 2024?

"Tra conferme e novità per alimentare l’ascesa. Tra le prime c’è sicuramente la musica e la proficua collaborazione artistica con l’Emilia Romagna Festival. In tal senso, il 2 febbraio alle 21 in Sala Grande, si ripartirà con ‘Harmonie du soir’ e la chitarra di Giacomo Scattareggia".

Per dare il via a una stagione concertistica nella quale credete molto.

"Certo e la direzione artistica di Erf è un valore aggiunto in termini qualitativi. Per la rassegna nel chiostro ‘Concerti al Museo Diocesano’, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 28 giugno con una grande étoile internazionale. Per non parlare dei due concerti aperitivo serali nel giardino storico con una platea di massimo 50 persone".

E l’esibizione di Natale?

"Sarà una sorpresa perché in Sala Grande arriverà una quota artistica del nostro circondario ormai nel firmamento dei big della specialità".

Capitolo esposizioni e arte.

"Pronte due mostre, una ad aprile e una a settembre. Quelle di Federico Guida e Domenico Maria Viani sono state un successo".

Non solo.

"Continueremo ad essere parte integrante degli appuntamenti di ‘Imola di Mercoledì’ tra musica e visite guidate soprattutto alla scoperta dei nostri meravigliosi spazi esterni. Hanno raccolto ampi consensi sia il filone legato alla botanica che le performance d’arte dal vivo dove i protagonisti si raccontano ai presenti. Vorremmo proseguire anche in termini di pubblicazioni".

I restauri viaggiano a gonfie vele.

"Sì. Da alcuni anni, grazie agli intenti e ai contributi della chiesa cattolica (in arrivo dall’8 per mille, ndr ) per la valorizzazione dei luoghi della cultura, abbiamo riportato all’antico splendore tanti pezzi delle nostre collezioni".

C’è qualche grazie da formulare?

"Alla diocesi di Imola per la ferma volontà di mantenere vivo questo polo culturale fatto di più anime. I continui stimoli del vescovo Mosciatti sono uno straordinario motore per rendere il palazzo sempre più accessibile alle persone. Un museo nella città per la città". Poi?

"I partner sostenitori che, in un momento storico piuttosto delicato su scala mondiale, permettono di garantire qualità alla nostra offerta. Senza dimenticare il personale del museo che annovera tanti giovani. Sono loro il nostro futuro e la carta vincente per promuovere arte e cultura con entusiasmo".