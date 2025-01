Museo diocesano, visita guidata con Mattei

Il museo diocesano, in occasione del Giubileo della Speranza, organizza per domenica una conferenza e una visita guidata di Luigi Enzo Mattei, autore della bronzea Porta Santa della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma.

Il cardinale Rolandas Makrickas, su mandato del Papa, ha aperto la Porta Santa di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali situata sulla sommità del Colle Esquilino. Si tratta della quarta Porta Santa del Giubileo ordinario 2025 ad essere aperta.

La Porta Santa di Santa Maria Maggiore, aperta per la prima volta da Papa Francesco il 1° gennaio 2016 in occasione del Giubileo della Misericordia, è un’opera contemporanea realizzata da Mattei ed è installata su una facciata medievale. Sulle ante della Porta sono raffigurati i titoli rivolti alla Madonna, ‘Mater Dei e Mater Ecclesiae’, che il 1° gennaio la Chiesa cattolica venera come Maria Santissima Madre di Dio.

La basilica di Santa Maria Maggiore, terza basilica papale dopo San Pietro e San Giovanni in Laterano, è il più antico e importante santuario mariano dell’Occidente. Il modello della Porta Santa di Santa Maria Maggiore, costruito a grandezza naturale (395 × 240 × 40 cm) in legno e terracotta, per volontà dell’artista dal 2006 è custodito nella terza sala dell’appartamento verde del Museo Diocesano di Imola.

In questa occasione sarà lo stesso Mattei a tenere, alle 16.30, la conferenza ‘Ianua Coeli’ sulla porta da lui realizzata, concentrandosi sul significato iconografico dei vari pannelli che compongono l’opera rispetto al tema del Giubileo, accompagnando poi i visitatori, alle 17.30, a osservarla da vicino. Ingresso libero.